"Na dan kada sam prisustvovao venčanju, epidemija hantavirusa Svetska zdravstvena organizacija nije proglasila epidemiju hantavirusa", poručio je influenser koji je na venčanju u Istanbulu bio 3. maja.

Potvrdio je da je sada u karantinu, "za svaki slučaj", ali i dalje nema bilo kakve simptome.

Senet (35) se ukrcao na kruzer 1. aprila u Ušuaji, u Argentini, a 11. aprila je 70-godišnji Holanđanin preminuo "prirodnom smrću", kako je tada kapetan pričao gostima što se vidi na videu koji je Senet snimio i dostavio NBC News-u.

"Sa kakvim god zdravstvenim problemima da se borio, lekar mi je rekao da nisu bili zarazni, tako da je brod bezbedan", objavio je kapetan broda sledećeg dana i poručio da se čini sve da se putovanje nastavi na "bezbedan i dostojanstven način", tvrdi Senet.

Kao posledica toga, putnici sa kruzera "nisu bili dobro informisani", rekao je Senet za NBC News, pa dodao: "Veoma je strašno jer nismo bili spremni za to".

"12 dana nije bilo mera predostrožnosti"

Preostalih dana putovanja, Senet se samoizolovao sa svojim snimateljem, rekao je agenciji Frans pres (AFP). Međutim, napomenuo je da je brod normalno radio do 24. aprila, što znači da su ostali putnici nastavili da jedu zajedno, nisu nosili maske i "nisu preduzimali bilo kakve mere predostrožnosti punih 12 dana".

"Voleo bih da su svi bili pažljiviji", dodao je. Telo Holanđanina je potom uklonjeno sa broda 24. aprila, istog dana kada su se Čenet i nekoliko drugih putnika iskrcali na Svetoj Heleni.

"Voleo bih da se nismo tamo iskrcali nakon prve žrtve, jer je pored nas bilo još stotinu putnika, i oni su komunicirali sa stanovnicima ostrva", rekao je Čenet za AFP i napomenuo: "Ovo je jedna stvar zbog koje žali, jer je ostrvo najudaljenije i nemaju dovoljno medicinskih centara, dovoljno lekara", piše People.

U međuvremenu, supruga Holanđanina je počela da se oseća loše i iskrcala se. Šezdesetdevetogodišnja žena se zatim ukrcala na let za Južnu Afriku, na kojem je bio i Čenet. Umrla je 26. aprila.

Po dolasku u Tursku, rekao je da mu je rečeno da ako nemaju simptome, neće morati da budu u karantinu — i on nije pokazivao nikakve simptome. "Trudimo se da se izolujemo koliko god možemo", izjavio je za AFP.

Južnoafrički zvaničnici su 2. maja objavili da je Nemac treći smrtni slučaj usled epidemije.

Senet je prisustvovao venčanju u Istanbulu 3. maja, istog dana kada je Svetska zdravstvena organizacija potvrdila na X mreži da je upoznata sa prvom laboratorijski potvrđenom infekcijom hantavirusom na brodu. Od petka, 8. maja, SZO je saopštila da postoji osam sumnjivih slučajeva, uključujući tri smrtna slučaja. Šest slučajeva je "laboratorijski potvrđeno kao infekcije hantavirusom, a svi su identifikovani kao virus Andes (ANDV)", saopštila je SZO.

U sredu, 6. maja, brod je otplovio sa Zelenortskih Ostrva, ostrvske države kod obale Zapadne Afrike. Brod je jutros stigao na španskim Kanarskim ostrvima, koja se nalaze kod obale Maroka.

Putanja kruzera

Brod je isplovio iz Argentine ka Antarktiku 1. aprila 2026. Posle izbijanja zaraze u Atlantskom okeanu, bio je usidren kod Zelenortskih Ostrva jer su mu mnoge luke odbile pristup. Na zahtev SZO, Španija je dozvolila brodu da pristane na Kanarskim ostrvima radi pružanja medicinske pomoći i sprovođenja karantina.

Na brodu se nalazilo oko 150 ljudi iz preko 20 zemalja, uključujući i državljanku Crne Gore koja se oseća dobro. Zdravstvene službe širom sveta tragaju za putnicima koji su ranije napustili brod i otputovali u različite države, pre nego što je proglašena epidemija.

hantavirus se prenosi kontaktom sa izmetom, urinom ili pljuvačkom zaraženih glodara. Zabrinutos je u ovom slučaju pokrenula sumnja na andski soj koji je jedini poznati soj hantavirusa koji se može prenositi direktno sa čoveka na čoveka.

Bolest najavljuju simptomi sličnim gripu: temperatura, bolovi u mišićima, glavobolja, može brzo napredovati do teškog otkazivanja pluća ili bubrega.

Ne postoji specifičan antivirusni lek, lečenje je zasnovano potpornoj terapiji odnosno na kiseoniku i mehaničkoj ventilaciji.