Kreditni ugovor ostaje na snazi, a banka se uvek drži onoga što je potpisano. Čak i kada se bivši supružnici dogovore da jedan od njih zadrži stan i samostalno nastavi otplatu, takav dogovor ne oslobađa drugog supružnika obaveze prema banci, piše Mondo.

Solidarna odgovornost prema banci

Narodna banka Srbije objašnjava da je solidarni dužnik izjednačen sa glavnim dužnikom. To znači da poverilac može zahtevati da se ceo dug naplati od bilo kog supružnika, sve dok kredit nije u potpunosti vraćen.

Kada kredit nije zajednički

Prema Porodičnom zakonu, kredit može biti:

Lična obaveza – ako je podignut pre braka ili tokom braka, ali za lične potrebe ili posebnu imovinu jednog supružnika.

Zajednička obaveza – ako je novac iskorišćen za potrebe domaćinstva, poput kupovine stana, renoviranja ili troškova života.

Vrhovni sud je zauzeo stav da prestanak zajedničkog života ne menja pravnu prirodu kredita uzetog za potrebe porodice. Dakle, i posle razvoda, obaveza može ostati zajednička.

Hipoteka ostaje na nekretnini

Bez obzira na to kome stan ili kuća pripadnu nakon razvoda, hipoteka ostaje upisana. Banka u slučaju neplaćanja može naplatiti dug iz vrednosti nekretnine. Da bi jedan supružnik preuzeo ceo dug i oslobodio drugog, potrebna je pisana saglasnost banke.

Šta ako jedan supružnik sam otplaćuje kredit?

Ako jedan od bivših supružnika samostalno plaća rate zajedničkog kredita, ima pravo da od drugog traži naknadu za njegov deo. Međutim, to pravo nastaje tek kada su rate stvarno plaćene, a ne unapred za buduće obaveze.

Rešenja u praksi

Najčistija rešenja su:

da banka odobri izmenu ugovora i preuzimanje duga,

da jedan supružnik refinansira kredit na svoje ime,

ili da se nekretnina proda i dug izmiri iz dobijenog novca.

Banka, međutim, nije obavezna da prihvati oslobađanje jednog dužnika ako proceni da drugi nema dovoljnu kreditnu sposobnost.