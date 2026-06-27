Prema pisanju Rojtersa, planovi su već predstavljeni članovima Nadzornog odbora, dok je konačna rasprava zakazana za 9. jul. Kompanija pokušava da odgovori na sve jaču konkurenciju kineskih proizvođača i pad prodaje na ključnim tržištima.

Četiri fabrike pred zatvaranjem

Prema informacijama izvora upoznatih sa planovima kompanije, razmatra se zatvaranje pogona u Hanoveru, Cvikauu, Emdenu, kao i Audijeve fabrike u Nekarsulmu.

Ovim potezom bilo bi ugroženo više od 45.000 radnih mesta. Kada se tome doda oko 50.000 radnih mesta čije je gašenje već dogovoreno krajem 2024. godine, ukupan broj zaposlenih koji bi mogli da ostanu bez posla približava se 100.000.

Smanjuju ulaganja za milijarde evra

Pored zatvaranja fabrika, Volkswagen planira i smanjenje investicija za oko 15 odsto. Umesto ranije planiranih ulaganja, kompanija bi u narednih pet godina investirala nešto više od 130 milijardi evra.

Prema navodima nemačkih medija, rukovodstvo razmatra i duboku reorganizaciju poslovanja, uključujući izdvajanje osnovnog brenda Volkswagen i sektora za proizvodnju auto-delova u posebne poslovne jedinice.

Portparol kompanije nije želeo da komentariše navode o internim dokumentima, ali je poručio da čitava grupacija mora da prođe kroz velike promene kako bi ostala konkurentna.

Sindikati najavljuju otpor

Radnički savet Volkswagena i nemački sindikat IG Metal oštro su reagovali na najavljene mere.

U zajedničkom saopštenju poručili su da će učiniti sve kako bi sprečili zatvaranje fabrika i nova otpuštanja, zbog čega se očekuju teški pregovori između uprave i predstavnika zaposlenih.

Kina preuzima primat

Jedan od glavnih razloga za ovako radikalne poteze jeste sve jača konkurencija kineskih proizvođača automobila.

Volkswagen je godinama bio lider na kineskom tržištu, ali je tokom 2024. godine izgubio prvo mesto od kompanije BYD, da bi već 2025. pao na treću poziciju.

Prema podacima konsultantske kuće AlixPartners, tržišni udeo stranih proizvođača automobila u Kini pao je sa 57 odsto 2020. godine na svega 32 odsto tokom 2025.

Istovremeno, kineske kompanije poput BYD-a, Cheryja, SAIC-a i Leapmotora ubrzano povećavaju prisustvo i na evropskom tržištu, dodatno pojačavajući pritisak na tradicionalne evropske proizvođače.

Veliki izazov za evropsku auto-industriju

Volkswagen grupa je tokom 2025. godine zapošljavala više od 667.000 ljudi širom sveta, od čega je gotovo 43 odsto zaposleno u Nemačkoj.

Analitičari ocenjuju da će odluke koje budu donete tokom jula imati veliki uticaj ne samo na budućnost Volkswagena, već i na celu evropsku automobilsku industriju, koja se suočava sa skupom tranzicijom ka električnim vozilima i sve jačom konkurencijom iz Kine.