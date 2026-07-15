Državni inspektorat Republike Hrvatske saopštio je da se iz prodaje hitno povlači tiganj od livenog gvožđa koji se prodavao u Lesnina prodavnicama, nakon što je utvrđeno da sadrži povećanu koncentraciju neorganskog arsena, koja može predstavljati zdravstveni rizik pri dugotrajnoj upotrebi.

O kom proizvodu je reč?

Povlači se:

Tiganj od livenog gvožđa Napoleon

sa odvojivom drškom i podmetačem Wolf Steel

Šifra proizvoda: 8709023901

EAN kod: 629162560032

Šifra proizvoda: 56003

Tokom kontrole kvaliteta utvrđeno je prisustvo povećane količine neorganskog arsena.

Kupcima upućen hitan apel

Nadležni apeluju na sve koji su kupili ovaj proizvod da odmah prestanu da ga koriste, jer dugotrajna upotreba može predstavljati zdravstveni rizik.

Kupci proizvod mogu da vrate u bilo koju Lesnina prodavnicu u kojoj je kupljen ili na adresu dobavljača Aliansa d.o.o., Gotovlje 31, 3310 Žalec.

Novac se vraća bez računa

Lesnina je saopštila da nije potrebno priložiti fiskalni račun prilikom vraćanja proizvoda.

Prodavnica će preuzeti tiganj i proslediti podatke kupca dobavljaču, koji će izvršiti povraćaj novca.

Kompanija je uputila izvinjenje kupcima zbog eventualnih neprijatnosti i poručila da bezbednost potrošača ostaje njihov najveći prioritet.

Neorganski arsen je supstanca čija dugotrajna izloženost može predstavljati rizik po zdravlje, zbog čega se preporučuje da se sporni proizvod više ne koristi.

Izvor: Tportal