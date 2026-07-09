Prema navodima američke strane, vojni udari imali su za cilj da oslabe sposobnost Irana da ugrožava plovidbu kroz Ormuski moreuz, jedan od najvažnijih svetskih pomorskih pravaca za transport nafte.

Teheran je, međutim, najavio široku kampanju odmazde protiv američkih vojnih baza u regionu, čime su dodatno porasle tenzije i neizvesnost na energetskom tržištu.

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da, prema njegovoj oceni, primirje više ne postoji i upozorio da bi Vašington mogao da preduzme nove vojne akcije protiv Irana, uključujući i dodatnu blokadu.

Istovremeno je ocenio da postoji mogućnost daljeg rasta cena nafte i nagovestio da bi budući napadi mogli biti usmereni na ostrvo Harg, gde se nalazi jedan od najvažnijih iranskih izvoznih naftnih terminala.

Obnovljeni sukobi ponovo su otvorili pitanje stabilnosti globalnog tržišta nafte, jer raste bojazan da bi potpuni raspad privremenog sporazuma između Vašingtona i Teherana mogao ozbiljno da ugrozi isporuke energenata. U središtu svih tih strahovanja ostaje Ormuski moreuz, kroz koji prolazi značajan deo svetskog izvoza sirove nafte.

(Trading Economics)