Direktor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO), Relja Ognjenović, ranije je izjavio da će pomoć biti organizovana kroz tri kategorije, a da će penzioneri, pored novčanih sredstava, moći da računaju i na dodatne pogodnosti.

Kako je naveo, paket uključuje turističke vaučere, popuste na račune za električnu energiju, kao i jeftinije lekove, što bi trebalo da olakša svakodnevne troškove najstarijih građana.

Ognjenović je istakao da su sredstva za realizaciju svih mera već obezbeđena i da sada sledi završetak neophodnih zakonskih procedura pre početka isplate.

-Ono što je najvažnije jeste da smo novac obezbedili. Sada ćemo u narednih 30 do 60 dana pokušati da ispoštujemo sve zakonske procedure kako bi penzionerima što pre sredstva legla na račune. Važno je da znate da nismo pozajmili nijedan dinar i da se nismo zadužili - rekao je Ognjenović.

Prema njegovim rečima, nakon okončanja zakonske procedure, isplata pomoći i primena ostalih pogodnosti trebalo bi da uslede u najkraćem mogućem roku.