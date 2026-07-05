Iako nema pouzdanih informacija o tome ko bi jednog dana mogao da nasledi ruskog predsednika Vladimira Putina, u političkim krugovima već godinama se pominje uzak krug ljudi koji bi mogli da preuzmu vodeću ulogu, tvrdi poljska publicistkinja i stručnjakinja za Rusiju Ana Labuševska.

U razgovoru za poljski Fakt, Labuševska navodi da Putin ostaje glavni donosilac odluka, ali da pažnju vredi usmeriti i na osobe iz drugog i trećeg reda vlasti, među kojima se godinama izdvaja Aleksej Djumin.

Bivši telohranitelj u fokusu Kremlja

Nekadašnji Putinov telohranitelj bio je guverner Tulske oblasti, a danas obavlja funkciju predsedničkog savetnika u Kremlju.

Prema rečima Labuševske, Djumin pripada krugu takozvanih "silovika", odnosno ljudi povezanih sa bezbednosnim strukturama, koji imaju značajan uticaj u ruskom državnom vrhu.

Ona navodi i da postoji uticajna grupa koja zagovara kontinuitet sadašnjeg sistema vlasti, uključujući mogućnost da ključne pozicije ostanu u krugu ljudi bliskih Putinu.

Zašto Putin ne otkriva svog naslednika

Govoreći o budućnosti, Labuševska smatra da Putin želi da ostane na vlasti što je duže moguće. Podseća da su izmene Ustava omogućile da mu prethodni predsednički mandati ne budu uračunati, te ocenjuje da javno imenovanje naslednika nije u skladu sa sistemom koji je izgradio, jer bi odmah promenilo odnose među najuticajnijim ljudima u Kremlju.

Kao važnu figuru u predsedničkoj administraciji izdvaja i Sergeja Kirijenka, koji je zadužen za politički blok i, prema njenim rečima, nastoji da drži pod kontrolom ambicije pojedinih visokih zvaničnika.

Smrt dugogodišnjeg saradnika

Labuševska podseća i na nedavnu smrt Sergeja Ivanova, jednog od Putinovih dugogodišnjih saradnika, koji je svojevremeno bio među ozbiljnim kandidatima za predsedničku funkciju pre nego što je izabran Dmitrij Medvedev.

Na kraju ocenjuje da se, bez obzira na to ko jednog dana bude nasledio Putina, ključni interesi političke i poslovne elite verovatno neće značajno promeniti.

Prema njenom mišljenju, jedino bi ozbiljan sukob unutar vladajućih struktura oko pitanja nasledstva mogao da dovede do nepredvidivih političkih događaja.

(Fakt)