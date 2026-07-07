Iako za ovakva verovanja ne postoje naučni dokazi, mnoga su opstala do danas i i dalje bude radoznalost.

Jedno od najpoznatijih narodnih verovanja kaže da, ako mačka sedne pored vas i uporno šapom trlja levo uvo ili lice, to može da bude nagoveštaj dolaska novca, lepih vesti ili osobe koja će vam doneti radost.

Zašto je baš levo uvo povezano sa srećom?

U narodnoj tradiciji leva strana tela simbolizovala je primanje, dok je desna predstavljala davanje. Zbog toga se verovalo da mačka koja šapom dodiruje levo uvo ili lice simbolično „privlači“ nešto dobro u dom – bilo da su to neočekivani prihodi, pismo sa lepim vestima ili dolazak gostiju.

U pojedinim krajevima Srbije postojalo je i verovanje da mačka koja se dugo umiva najavljuje posetu, pa su domaćini očekivali da će im uskoro neko pokucati na vrata.

Japanska "mačka sreće" nosi slično značenje

Slično verovanje postoji i u Japanu, gde je čuvena figurica Maneki-neko, poznata kao „mačka sreće“, postala simbol blagostanja i sreće.

Prema japanskoj tradiciji, figurica sa podignutom levom šapom poziva goste i mušterije, dok ona sa podignutom desnom šapom simbolizuje privlačenje bogatstva i finansijskog uspeha.

Šta kaže nauka?

Ne postoje naučni dokazi da ponašanje mačke može da predvidi buduće događaje. Ipak, ovakva verovanja opstaju generacijama jer ljudi mnogo lakše pamte slučajeve u kojima se nakon određenog znaka zaista dogodilo nešto lepo, nego situacije u kojima se nije dogodilo ništa.