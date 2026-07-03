Na nacionalnom sistemu za obaveštavanje o nebezbednim proizvodima NEPRO objavljeno je upozorenje o povlačenju ručne električne kružne testere CIRCULAR SAW MT 5806B.

Reč je o električnoj kružnoj testeri prečnika 185 milimetara, koja se prodavala u kartonskom pakovanju.

Prema objavljenom upozorenju, proizvod ne ispunjava propisane bezbednosne zahteve i može predstavljati ozbiljan rizik za korisnike.

Zašto je proizvod povučen?

Kako je navedeno u obaveštenju, na proizvodu nedostaju ključne tehničke informacije koje su neophodne za njegovu bezbednu upotrebu.

Između ostalog, nisu navedeni:

nominalna ulazna snaga,

nominalni napon,

nominalna frekvencija,

brzina obrtaja bez opterećenja,

stepen zaštite od prodora vode.

Pored toga, uz proizvod nije priloženo ni uputstvo za upotrebu na srpskom jeziku.

Nadležni upozoravaju da zbog ovih nedostataka postoji rizik od strujnog udara, pregrevanja uređaja, opekotina i mehaničkih povreda tokom korišćenja.

Naloženo povlačenje sa tržišta

Zbog utvrđenih nedostataka doneta je odluka o povlačenju proizvoda sa tržišta Srbije.

Mere koje su naložene obuhvataju:

povlačenje proizvoda iz prodaje,

zabranu nuđenja, isporuke i stavljanja proizvoda na raspolaganje potrošačima,

uništavanje proizvoda.

Potrošačima koji poseduju kružnu testeru CIRCULAR SAW MT 5806B savetuje se da odmah prestanu da je koriste i da se obrate prodavcu radi dodatnih informacija.

Ako imate ovaj model testere, preporuka je da ga ne koristite dok ne proverite da li je obuhvaćen zvaničnim upozorenjem objavljenim na sistemu NEPRO.

Sistem NEPRO redovno objavljuje upozorenja o proizvodima koji predstavljaju rizik po zdravlje i bezbednost potrošača. Cilj ovakvih mera je sprečavanje povreda i uklanjanje nebezbednih proizvoda sa tržišta.

Izvor: NEPRO