Napredak veštačke inteligencije menja način na koji se obavljaju brojni poslovi, zbog čega raste zabrinutost zaposlenih u različitim sektorima. Sve više kompanija uvodi AI alate za obavljanje rutinskih zadataka, dok se istovremeno vodi rasprava o tome koja bi zanimanja mogla biti najviše pogođena automatizacijom.

Odgovor na to pitanje pokušala je da ponudi kompanija IT Aset Menadžment Grup (IT-AMG), koja je od Guglovog AI modela Gemini 3.5 Flash zatražila da izdvoji profesije za koje procenjuje da su najizloženije riziku od zamene ili značajnog preuzimanja poslova od strane veštačke inteligencije.

Pored mogućnosti koje AI donosi, poslednjih godina sve su glasnije i kritike ove tehnologije. Muzičari, pisci i umetnici ukazuju na to da se njihovi radovi koriste za treniranje modela bez njihove saglasnosti, dok stručnjaci upozoravaju na rizike povezane sa zloupotrebom deepfake sadržaja. Dodatne primedbe odnose se na veliku potrošnju energije i vode neophodnu za funkcionisanje naprednih AI sistema.

Ipak, među građanima najviše pažnje privlači pitanje uticaja na zapošljavanje i mogućnosti da određeni poslovi u budućnosti budu automatizovani.

Direktor prihoda kompanije IT-AMG, Riči Džordž, ocenio je da rezultati istraživanja pokazuju koliko se brzo menjaju administrativni i kancelarijski poslovi.

„Zanimljivo je videti koliko brzo nestaje sloj srednjeg menadžmenta zadužen za obradu korporativnih podataka. To što je unos podataka na vrhu liste pokazuje da sama obrada informacija možda više nije održiv karijerni put. Kreativci i pravni stručnjaci mogli bi da se iznenade što su se pisci sadržaja i pravni asistenti našli tako visoko, čak i ispred nekih fizičkih poslova“, izjavio je Džordž.

Zanimanja koja je AI izdvojio kao najizloženija automatizaciji

10. Prevodioci

Napredni jezički modeli sve uspešnije prevode poslovne, tehničke i druge tekstove. Zbog toga bi se posao prevodilaca mogao sve više usmeravati na proveru i uređivanje sadržaja koji generiše veštačka inteligencija.

9. Kasiri u maloprodaji

Samouslužne kase već su postale deo svakodnevice u mnogim prodavnicama, a razvoj AI tehnologije mogao bi dodatno da automatizuje proces naplate kroz sisteme koji prepoznaju proizvode i obračunavaju račun bez pomoći zaposlenih.

8. Analitičari tržišta

Veštačka inteligencija može brzo da obradi velike količine podataka, analizira cene konkurencije, ponašanje kupaca i tržišne trendove, dok bi ljudi zadržali ulogu donošenja poslovnih odluka.

7. Pisci generičkog sadržaja

Poslovi poput pisanja opisa proizvoda, promotivnih tekstova i sadržaja za internet prodavnice ili društvene mreže među najpogodnijima su za automatizaciju, jer zahtevaju veliki obim rutinskog sadržaja.

6. Pravni asistenti

Pregled dokumentacije, analiza sudske prakse i priprema pravnih materijala spadaju među zadatke koje AI sistemi mogu obavljati znatno brže, što bi moglo uticati na obim posla u ovoj profesiji.

5. Lektori

Savremeni jezički modeli sve bolje prepoznaju gramatičke, pravopisne i stilske greške, zbog čega bi deo poslova lekture mogao biti automatizovan.

4. Knjigovođe

Rutinski administrativni poslovi, kao što su vođenje poslovnih knjiga, evidencija troškova i obrada finansijskih podataka, spadaju među aktivnosti koje se relativno lako mogu automatizovati.

3. Službenici korisničke podrške

Četbotovi i AI asistenti već danas odgovaraju na veliki broj upita korisnika, pružaju osnovne informacije i usmeravaju zahteve ka odgovarajućim službama bez potrebe za ljudskom intervencijom.

2. Radnici u telefonskoj prodaji

Veštačka inteligencija sve uspešnije vodi telefonske razgovore koristeći unapred definisane skripte i generisani glas, zbog čega bi deo poslova u oblasti telefonske prodaje mogao biti automatizovan.

1. Operateri za unos podataka

Na samom vrhu liste nalaze se poslovi koji podrazumevaju unos podataka u baze i različite informacione sisteme. Kako se uglavnom radi o ponavljajućim i standardizovanim zadacima, AI ih prepoznaje kao najpogodnije za potpunu automatizaciju.

Iako ovakve procene ne znače da će navedena zanimanja u potpunosti nestati, one ukazuju na oblasti u kojima bi veštačka inteligencija mogla preuzeti značajan deo rutinskih poslova. Stručnjaci zato sve češće ističu da će se tržište rada u narednim godinama verovatno menjati kroz saradnju ljudi i AI sistema, uz sve veći značaj poslova koji zahtevaju kreativnost, donošenje odluka i složene međuljudske veštine, piše Mondo.