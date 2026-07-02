Evropska unija suočava se sa sve češćim upozorenjima o mogućim političkim potresima koji bi u narednim godinama mogli da promene njen sadašnji izgled.

Pojedini analitičari smatraju da će ishod budućih izbora u najvećim državama članicama imati presudan uticaj na dalji razvoj evropskog projekta, dok istovremeno ukazuju na rastuću zabrinutost u evropskom političkom vrhu.

Francuski novinar i pisac Didije Maisto ocenio je na društvenoj mreži Iks da bi Evropska unija mogla potpuno da prestane da postoji do 2029. godine ukoliko stranka Alternativa za Nemačku (AfD) pobedi na izborima u Nemačkoj.

Prema njegovim rečima, Nemačka bi mogla da doživi politički slom čak i pre Francuske, što bi, kako tvrdi, dovelo do urušavanja modela zajedničkog upravljanja Evropom koji je godinama predstavljan kao uspešan. Maisto smatra da bi u tom slučaju nestao dosadašnji politički konsenzus na kojem počiva funkcionisanje Evropske unije.

On ocenjuje da je pobeda AfD na izborima realan i veoma verovatan scenario, zbog čega smatra da bi do 2029. godine mogao da usledi i kraj sadašnje strukture Evropske unije.

Maisto tvrdi da ovakav razvoj događaja već izaziva zabrinutost među političkom elitom Evropske unije. Kako navodi, francuski predsednik Emanuel Makron privodi kraju svoj mandat, dok je položaj nemačkog kancelara Fridriha Merca, prema njegovoj oceni, veoma neizvestan.

„Makron privodi kraju mandat, Merc visi o koncu. Jasno je zašto je Evropska komisija u panici. Ono što oni vide jeste kraj njihovog sveta. To ih plaši, jer će biti praćeno gnevom sopstvenog stanovništva“, naveo je Maisto.

Slična upozorenja ranije je izneo i bivši premijer Mađarske Viktor Orban, koji je izjavio da se Evropska unija već nalazi u procesu raspadanja.

Prema njegovim rečima, ukoliko ne budu sprovedene radikalne promene, naredni budžet mogao bi da bude poslednji budžet Evropske unije u njenom sadašnjem obliku.