Biće umereno toplo i bez većih vrućina. Biće dosta prijatnije i noći.

Očekuje se veoma vetrovito.

Duvaće umeren do jak severozapadni vetar, u Vojvodini i na istoku Srbije i veoma jak.

Maksimalna temperatura biće od 25 do 30 stepeni, u Beogradu od 26 do 28 stepeni, što su i prosečne temperature za početak jula.

Sledeće sedmice biće promenljivo, uz smenu sunca i oblaka.

Povremeno se očekuju i pljuskovi sa grmljavinom.

U ponedeljak će biti vruće, temperatura i do 33, ali samo kratkotrajno, s obzirom na to da se u utorak i u sredu očekuje osveženje za 5 do 7 stepeni, pri čemu će se one sredinom sedmice ponegde spustiti i ispod 25 stepeni.

Porast temperatura krajem sedmice

Prema kraju sedmice uslediće porast temperatura.

Prema trenutnom prognozama, Srbiju će nakon 11. jula zahvatiti novi toplotni talas, uz temperature od 30 do 35 stepeni, a sredinom jula očekuje se i preko 35 stepeni.

Podestimo, početak ove sedmice doneo je Srbiji vrhunac prethodnog vrelog talasa. Temperatura je u Subotici i u Kikindi dostigla rekordnih i nikada zabeleženih 41°C za jun mesec.

Potom je usledio osveženje sa pljuskovima i grmljavinskim olujama, a temperature su opale i za 15 stepeni.