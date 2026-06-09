U turskoj pokrajini Antalija lokalne vlasti uvele su zabranu pušenja na pojedinim plažama u okviru novih mera zaštite životne sredine.

Nove restrikcije stupile su na snagu 5. juna na plažama u Lari, Beleku, Čamjui i u zoni Beach Parka.

Ove lokacije u Turskoj, koje godišnje ugoste oko 17 miliona turista iz celog sveta, zbog čega su i izabrane kao početna tačka zabrane.

Prema novim pravilima, pušenje je strogo zabranjeno na ovim plažama, kao i bacanje opušaka u pesak i more.

Ove mere deo su inicijative "Plavo Sredozemlje", koja ima za cilj očuvanje mora i zaštitu obale.

Koordinator projekta Ebru Šahin izjavila je za lokalne medije da su snimci morskog dna pokazali da ono što je izgledalo kao morski organizmi zapravo predstavljaju opuške cigareta, piše britanski San.

"Oni se gomilaju među peskom i šljunkom, morske struje ih prenose i nanose ozbiljnu štetu ekosistemu. Zaštita mora počinje malim promenama ponašanja", navela je Šahin.

Trenutno, u Turskoj je za pušenje na zabranjenim mestima predviđena kazna od oko 1.764 turskih lira (oko 28 evra).

Pušenje je već zabranjeno u zatvorenim javnim prostorima, na radnim mestima i u javnom prevozu, kao i u većini zemalja.

Međutim, turske vlasti razmatraju mogućnost daljeg širenja zabrana, koje bi mogle da obuhvate sportske objekte, zdravstvene i obrazovne ustanove, igrališta i verske objekte.

Slične mere postoje i u drugim zemljama. U Španiji su uvedena stroga pravila o pušenju i korišćenju e-cigareta, uz kazne od 30 do 2.000 evra, dok je u Francuskoj pušenje potpuno zabranjeno na plažama i u javnim prostorima.