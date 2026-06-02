Predlog zakona predviđa da se porez plaća na prihode iz svih izvora, osim na one koji su izričito izuzeti, a menja se i način obračuna pojedinih vrsta prihoda.

Ministarstvo finansija objavilo je Nacrt zakona o porezu na dohodak građana sa početkom primene od dana pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji, a javna rasprava trajaće od 1. do 21. juna.

Prema predloženim rešenjima, porez će plaćati sva fizička lica koja ostvaruju prihode, a oporezivanje će biti regulisano isključivo ovim zakonom. Poreske olakšice i oslobođenja moći će da se uvode samo kroz njegove odredbe.

Novi sistem oporezivanja

Novi model predviđa da se kao oporezivi prihodi tretiraju zarade, prihodi od samostalne delatnosti, autorskih i srodnih prava, prihodi od kapitala, nepokretnosti, kao i drugi oblici zarade koje građani ostvaruju.

Osnovni princip je da se porez plaća na ukupan prihod, osim ako je zakonom predviđeno izuzeće.

Kako će se obračunavati porez?

Pošto je reč o nacrtu i javna rasprava je tek počela, konačne stope i pojedini detalji mogu biti menjani.

Vrsta prihoda | Osnov za oporezivanje

Zarade | Prihod iz radnog odnosa

Samostalna delatnost | Dobit ili prihod preduzetnika

Prihod od zakupa | Izdavanje stanova, lokala i druge imovine

Prihod od kapitala | Kamate, dividende i slični prihodi

Autorski honorari | Prihodi po osnovu autorskih i srodnih prava

Ostali prihodi | Drugi prihodi koji nisu izuzeti zakonom

Javna rasprava do 21. juna

Ministarstvo finansija pozvalo je građane, stručnu javnost i privredu da dostave primedbe, predloge i sugestije tokom javne rasprave.

Nakon toga bi trebalo da bude utvrđen konačan tekst zakona.

Važno je naglasiti da se ovaj zakon neće primenjivati odmah, već je predviđeno da stupi na snagu od dana pristupanja Srbije Evropskoj uniji, što znači da je reč o modelu koji predstavlja pripremu za buduće usklađivanje domaćeg poreskog sistema sa evropskim propisima.