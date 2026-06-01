Od 1. jula 2026. godine na snagu stupaju nova pravila za internet kupovinu robe koja u Evropsku uniju stiže iz trećih zemalja. Najvažnija promena odnosi se na uvođenje posebne carinske takse od tri evra za svaki proizvod koji se nalazi u pošiljci naručenoj putem interneta.

Do sada se na pošiljke čija vrednost nije prelazila 150 evra nije obračunavala carina, pod uslovom da se radilo o robi koja ulazi u EU iz država van njenog carinskog prostora. Međutim, od jula naredne godine taj sistem se menja, pa će dodatni troškovi važiti za veliki broj kupovina obavljenih preko popularnih internet prodavnica.

Kako će se obračunavati nova taksa?

Prema novim pravilima, carinska taksa iznosiće tri evra po proizvodu. Ukoliko paket sadrži različite artikle, svaki od njih biće posebno oporezovan.

Na primer, ako se u jednoj pošiljci nalaze hemijska olovka, sveska i privezak za ključeve, za svaki predmet obračunavaće se po tri evra, što znači da će ukupna taksa iznositi devet evra. Na taj iznos i dalje će se primenjivati i PDV.

S druge strane, ukoliko kupac naruči više komada istog proizvoda, oni će se tretirati kao jedan artikal za potrebe obračuna ove takse. Tako će, na primer, dve iste hemijske olovke biti opterećene samo jednom taksom od tri evra.

Zašto se uvodi nova dažbina?

Nadležne institucije navode da je cilj novih pravila stvaranje ravnopravnijih tržišnih uslova za kompanije iz Evropske unije. Evropski trgovci godinama upozoravaju da se nalaze u nepovoljnijem položaju u odnosu na prodavce iz zemalja van EU, koji često nude niže cene zahvaljujući drugačijem poreskom i carinskom tretmanu.

Na koji način će kupci plaćati taksu?

Plaćanje nove carinske takse zavisiće od politike internet prodavnice iz koje se roba naručuje.

Pojedini trgovci će dodatni trošak obračunavati već tokom kupovine, pa će kupac pre potvrde narudžbine imati jasan pregled svih troškova i konačne cene.

Kod drugih prodavnica taksa neće biti naplaćena unapred. U tim slučajevima pošta ili kurirska služba zatražiće uplatu pre uručenja pošiljke. Zbog toga se potrošačima savetuje da pre poručivanja pažljivo provere uslove kupovine i informacije o dodatnim troškovima.

Šta se dešava ako vratite proizvod?

Nova pravila donose i važne izmene kada je reč o povraćaju robe. Carinska taksa od tri evra uglavnom neće biti vraćena kupcu ukoliko odluči da proizvod vrati, osim kada je roba neispravna ili ne odgovara ugovorenim uslovima.

Kada je reč o PDV-u, povraćaj će zavisiti od pravila konkretnog trgovca. Neke kompanije će refundirati i porez nakon vraćanja proizvoda, dok druge tu mogućnost neće nuditi.

Kako izbeći dodatne troškove?

Taksa se neće primenjivati na robu koja se u trenutku poručivanja već nalazi na teritoriji Hrvatske ili bilo koje druge države članice Evropske unije. Ipak, stručnjaci upozoravaju da pojedine internet prodavnice mogu ostaviti utisak da posluju iz EU, iako se roba zapravo šalje iz trećih zemalja.

Zbog toga se kupcima preporučuje da pre kupovine provere sekcije „O nama“ i „Uslovi poslovanja“, kako bi utvrdili gde se nalazi sedište prodavca i iz koje države će pošiljka biti poslata. Na taj način moguće je izbeći neprijatna iznenađenja i neočekivane troškove prilikom preuzimanja robe, piše Dnevno.hr.