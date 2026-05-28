Sjedinjene Američke Države produžile su do 27. juna rok energetskim kompanijama da sklope ugovore o kupovini strane imovine drugog najvećeg ruskog proizvođača nafte, kompanije Lukoil, navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu američkog Stejt departmenta.

U februaru je administracija američkog predsednika Donalda Trampa usporila prodaju međunarodne imovine Lukoila, koja je vredna oko 22 milijarde dolara, kao deo napora da se izvrši pritisak na Rusiju u mirovnim pregovorima o Ukrajini.

Sjedinjene Američke Države su do sada produžile rok više puta, od kada su u oktobru uvele sankcije Lukoilu i državnoj kompaniji Rosnjeft zbog uloge koju njihovi prihodi igraju u podržavanju rata u Ukrajini.

Sankcije su primorale Lukoil na prodaju međunarodnog portfolija, koji obuhvata naftna polja, rafinerije i benzinske pumpe od Iraka do Finske.

Sankcije podrazumevaju da svaki dogovor mora osigurati da Lukoil ne primi nikakvu uplatu unapred, a sav prihod se stavlja na zamrznuti račun pod jurisdikcijom SAD.

Transakcije takođe zahtevaju konačno odobrenje Kancelarije za kontrolu strane imovine američkog Ministarstva finansija.