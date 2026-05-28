Zvaničnici administracije američkog predsednika Donalda Trampa izvršili su pritisak na državnu kancelariju zaduženu za štampanje novca da dizajnira novčanicu od 250 dolara sa Trampovim likom, javlja danas Vašington post, pozivajući se na dva bivša i dva trenutno zaposlena u toj službi.

To bi bio prvi put za više od 150 godina da je na američkoj valuti prikazana ličnost koja je još živa, navodi list. Izvori su naveli da su počev od prošle godine, dvojica zvaničnika Ministarstva finansija, državni blagajnik Brendon Bič i njegov viši savetnik Majk Braun, više puta pozivali osoblje u Birou za graviranje i štampanje agencije da pripreme prototipove novčanice.

Prema navodima izvora, taj potez je izazvao zabrinutost jer savezni zakon trenutno dozvoljava da se na novčanicama pojavljuju samo preminule osobe.

Jedan od zaposlenih u državnoj kancelariji zaduženoj za štampanje novca rekao je da je Bič u avgustu i septembru dao osoblju Biroa uzorke dizajna za novčanicu, uključujući i onaj koji prikazuje lice Donalda Trampa u centru novčanice od 250 dolara između potpisa predsednika i ministra finansija Skota Besenta. Umetnik koji navodi da je dizajnirao uzorke rekao je za američki list da je razgovarao sa Trampom o tome.

Britanski slikar Ijan Aleksander ispričao je da je Tramp podržao izmene svog originalnog dizajna, kao što je dodavanje boja američke zastave i logotipa koji obeležava 250. godišnjicu osnivanja nacije.

“On voli da me zove svojim omiljenim britanskim umetnikom“, rekao je Aleksander, bivši plivač i di-džej koji sebe opisuje kao portretistu kraljice Elizabete II i drugih poznatih ličnosti.

Nijedna osoba se nije za života pojavila na američkoj valuti od 1866. godine, kada je to zabranjeno nakon što se slika jednog službenika srednjeg ranga iz Ministarstva finansija pojavila na novčanici od 5 centi.

Zakon koji bi omogućio Trampu da se pojavi na novčanici od 250 dolara predstavljen je Kongresu prošle godine u znak sećanja na godišnjicu nacije, ali nakon toga nije došlo do njegovg usvajanja. Direktorka štamparije Patriša Pati Solimene i ostalo osoblje su više puta nastojali da objasne Biču i Braunu da postoje pravne i proceduralne prepreke za izradu novčanice i da će to trajati godinama duže nego što su predviđali, naveli su izvori.

Solimene je rekla da ju je rukovodstvo Trezora iznenada premestilo sa položaja 27. aprila, a u oproštajnom mejlu napisala je da odlazak “nije bio njen izbor“. Braun, bivši viši savetnik Biča koga je imenovao Tramp, od tada je postavljen za vršioca dužnosti direktora agencije.