PRVE slike novog raketnog artiljerijskog i taktičkog balističkog raketnog sistema Korejske narodne armije objavili su severnokorejski državni mediji, ističući kontinuiranu brzu modernizaciju njene taktičke vatrene moći na frontu, koja predstavlja sve veću pretnju za kopnene sposobnosti SAD i saveznika.

Novi sistem ima dva vatrena modula koji mogu da izaberu jednu taktičku balističku raketu KN-24 dometa od 300 kilometara ili devet raketa kalibra 240 mm dometa od 67 kilometara. Testiranje novog sistema procenilo je „bojevu glavu specijalne misije“ na balističkim raketama, pouzdanost raketnih artiljerijskih sistema i preciznost odvojenog taktičkog sistema krstarećih raketa vođenog veštačkom inteligencijom. Komentarišući testove, predsednik vladajuće Korejske radničke partije Kim Džong Un izjavio je da su oni pokazali da su oružje i njihovi automatizovani sistemi za lansiranje uspešno nadograđeni kako bi „odgovarali odgovarajućim uslovima modernog ratovanja kako bi se poboljšala njihova primena u borbi“.

Korejska narodna armija godinama raspoređuje jedan od najvećih i najsavremenijih arsenala raketne artiljerije i taktičkih balističkih raketa na svetu, a razvoj novog sistema odražava najnoviji razvoj u oblasti opsežnih i širokog dometa napora za modernizaciju.

Kao široki ekvivalent američkom ATACMS sistemu, KN-24 je balistička raketa najkraćeg dometa i najjeftinija u proizvodnji u Severnoj Koreji, a u izveštaju Istraživačke službe Kongresa SAD iz 2020. godine pomenuta je kao sredstvo koje „demonstrira sistem navođenja i manevarsku sposobnost u letu za postizanje preciznih udara“. Proširena proizvodnja je omogućila da se 1000 raketa preda „jedinicama prve linije“ Korejske narodne armije u blizini međukorejske demilitarizovane zone u avgustu 2024. godine, što ukazuje na obim njene proizvodnje u mirnodopskom vremenu i čini je jednim od najrasprostranjenijih tipova balističkih raketa na svetu.

Najnovija od nekoliko novih fabrika koje proizvode rakete otvorena je u septembru 2025. godine.

Severnokorejski raketni artiljerijski arsenal dugo se ističe i po svojoj veličini i po visokim kalibrima sistema dugog dometa koji su u upotrebi. Sistem KN-25 od 600 milimetara ima najduži domet dejstva na svetu, koji je demonstriran na preko 350 kilometara.

Baš kao i novotestirana krstareća raketa, o kojoj se malo zna, modernizovane varijante KN-25 su u martu 2026. godine potvrđene da takođe koriste veštačku inteligenciju za navođenje, a predsednik Kim je tada najavio da sistem „koristi tehnologiju veštačke inteligencije i kombinovani sistem navođenja“ i da može da pokreće napade na strateškom nivou. Razvoj najnovijeg sistema koji integriše raketnu artiljeriju sa balističkim raketama na jednom lanseru značajno odražava dizajnerske izbore koje su SAD i Južna Koreja preduzele razvijajući sisteme ATACMS, M270 i Chunmoo.

