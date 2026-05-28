Ukrajinski mediji i bezbednosni izvori objavili su dramatična upozorenja da se na teritoriji zemlje sprema masovni ruski raketni i dron napad velikih razmera.

Prema navodima portala Insider.ua, najveća opasnost trenutno preti Kijevu i okolini, uključujući Višgorod i Belu Crkvu, ali i zapadnim regionima poput Ivanofrankovske, Rovenske i Žitomirske oblasti.

Ukrajinski izvori tvrde da ruska vojska priprema kombinovani udar u kojem bi moglo biti korišćeno čak oko 400 bespilotnih letelica kako bi se preopteretila protivvazdušna odbrana i iscrpele ukrajinske snage.

Cilj takve taktike, kako navode ukrajinski mediji, jeste da se ogromnim brojem dronova probiju sistemi PVO i otvore koridori za snažnije raketne udare.

Upozorenja o mogućem napadu izazvala su veliku zabrinutost među stanovništvom, posebno nakon prethodnih velikih udara na energetsku i vojnu infrastrukturu širom zemlje.

Dok se očekuje moguća nova eskalacija, rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su njihove snage preuzele kontrolu nad naseljem Novovasylivka u Harkovskoj oblasti.

Borbe na frontu poslednjih dana dodatno su pojačane, a obe strane nastavljaju intenzivne napade dronovima, raketama i artiljerijom.

Ukrajina već mesecima upozorava da su njeni sistemi protivvazdušne odbrane pod ogromnim pritiskom, dok Rusija nastavlja da povećava proizvodnju i upotrebu dronova dugog dometa.

Analitičari ocenjuju da bi eventualni novi masovni napad mogao predstavljati jednu od najvećih operacija ove godine, posebno ako se istovremeno gađaju energetski objekti, vojna infrastruktura i veliki gradovi.

Stanovnici pojedinih regiona već su dobili preporuke da prate upozorenja za vazdušnu opasnost i budu spremni na moguće nestanke struje i prekide komunikacija.