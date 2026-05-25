Skrivena među šumama i brežuljcima istočne Srbije, Banja Jošanica predstavlja jedno od onih mesta koje mnogi slučajno otkriju, a zatim mu se godinama vraćaju. Nalazi se nedaleko od Sokobanje, u pravcu Aleksinca, i poznata je po termalnim izvorima za koje meštani i brojni posetioci tvrde da spadaju među najlekovitije u zemlji. Ipak, ovu banju ne treba mešati sa Jošaničkom banjom na padinama Kopaonika, jer je reč o potpuno drugom mestu sa posebnom istorijom i karakterom.

Do banje se iz Sokobanje stiže za svega nekoliko minuta vožnje. Put vodi preko sela Žučkovac, a već pri ulasku u Jošanicu primećuju se guste borove šume, svež vazduh i mir koji je danas retkost u poznatijim turističkim centrima. Upravo ta tišina i netaknuta priroda predstavljaju jedan od glavnih razloga zbog kojih posetioci dolaze tokom cele godine.

Na samom ulazu nalazi se crkva Uspenja Presvete Bogorodice, dok se u nastavku prostire banjski kompleks sa izvorima lekovite vode. Nekada je ovo mesto važilo za veoma posećeno lečilište, ali su godine neulaganja ostavile trag. Ipak, uprkos zapuštenosti pojedinih objekata, Banja Jošanica nije izgubila ono zbog čega je poznata – prirodne izvore i specifičnu atmosferu odmora daleko od gradske gužve.

Posebnu zanimljivost predstavljaju različiti izvori mineralne vode. Svaki od njih ima drugačiju temperaturu i sastav, pa su među najpoznatijima sumporna, gvozdena i takozvana stomačna voda. Tu je i hladan izvor kod Luškog potoka čija temperatura iznosi oko 14 stepeni. Mnogi posetioci tvrde da se razlika među vodama može osetiti i po ukusu.

Lekovitost ovih izvora poznata je još od antičkog doba. Veruje se da su Rimljani prvi koristili termalne vode ovog kraja, dok prvi zapisani podaci o izvorima potiču iz perioda turske vladavine. Mineralne vode Jošanice bogate su natrijumom, kalijumom, kalcijumom, sulfatima i fluorom, zbog čega se koriste u rehabilitaciji i terapijama različitih zdravstvenih problema.

Najčešće se pominju kao pomoć kod reumatskih tegoba, oporavka nakon povreda, problema sa mišićima i kičmom, ali i pojedinih kožnih oboljenja. Posetioci često dolaze i zbog tegoba sa želucem, naročito zbog poznate stomačne vode. Ipak, stručnjaci savetuju da se pre korišćenja termalnih voda u zdravstvene svrhe obavezno konsultuje lekar, posebno kod osoba sa hroničnim bolestima ili srčanim problemima.

Priroda oko banje dodatno doprinosi utisku da se nalazite daleko od urbanog sveta. Kroz borovu šumu protiče reka preko koje se prelazi drvenim mostovima, dok su uz staze postavljene klupe za odmor. Brojni proplanci i pešačke staze pogodni su za lagane šetnje, rekreaciju i boravak na čistom vazduhu.

Jedna od zanimljivosti ovog kraja nalazi se nekoliko kilometara dalje prema Bukoviku. Reč je o području sa sedam izvora smeštenih jedan pored drugog, pri čemu svaka voda ima drugačiji sastav i temperaturu. Takav prirodni fenomen veoma je redak i predstavlja dodatnu atrakciju za ljubitelje prirode i istraživanja skrivenih mesta Srbije.

Pored prirodnih lepota, Jošanica čuva i značajne istorijske tragove. U dvorištu crkve Svetog Dimitrija nalazi se mala crkva iz 14. veka posvećena Uspenju Presvete Bogorodice. Delimično je ukopana u zemlju, a za nju se vezuje neobična legenda prema kojoj je više puta rušena i obnavljana tokom turskog perioda, sve dok se navodno nije „premestila“ na skrovitije mesto gde se i danas nalazi.

U selu postoji i manji muzej sa istorijskim i etnološkim predmetima smešten u zgradi iz 19. veka koja je pod zaštitom države. Posetioci tako mogu da upoznaju način života ovog kraja, tradiciju i istoriju ljudi koji su vekovima živeli uz termalne izvore.

Seoski turizam poslednjih godina postaje sve popularniji, pa domaćinstva u Jošanici nude smeštaj, domaću hranu i miran odmor u prirodi. Gosti najčešće biraju sobe, apartmane ili cele kuće, posebno tokom proleća i leta kada je ovaj kraj najlepši za boravak i šetnje.

Blizina Sokobanje dodatno povećava atraktivnost ovog mesta, jer posetioci mogu lako da obiđu oba lečilišta tokom istog putovanja. Tako Banja Jošanica ostaje zanimljiv izbor za sve koji žele da upoznaju manje poznate, ali autentične banje Srbije, daleko od velikih gužvi i masovnog turizma, piše Kurir.