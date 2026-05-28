Generalni direktor Međunarodne agencije za energiju (IEA) Fatih Birol izjavio je danas bliskoistočna kriza navodi zemlje da preispitaju svoje energetske politike, investicione prioritete i strategije kako bi poboljšale energetsku bezbednost.

"Samo nekoliko godina nakon energetske krize usredsređene oko ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine, današnji šok će ostaviti trajan trag na buduće investicione prioritete. Investicije u energiju u ključnim oblastima naglo su porasle od krize 2022. godine. Današnji naftni šok rezultat je gubitka snabdevanja sa Bliskog istoka, koji je najkonkurentniji region", rekao je Birol u objavi na društvenoj mreži Iks.

Kako je ocenio, ključni faktor u ovim kritičnim odlukama sada i u narednim mesecima i godinama biće poverenje.

"Trošenje na obnovljive izvore energije je opalo, uglavnom zbog Kine, ali i dalje čini 70 odsto ukupnih investicija u proizvodnju električne energije. Nuklearna energija se vraća. Ulaganja u energiju iz uglja i gasa u SAD trebalo bi da pretekne Kinu do 2026. godine", istakao je Birol.

Prema njegovim rečima, trošenje na mreže i skladištenje energije raste skoro svuda.

"Odobrenja za nove gasne elektrane porasla su na 25-godišnji maksimum prošle godine. Do 2023. godine, većina odobrenja za gasne elektrane bila je u zemljama uvoznicama gasa, ali SAD sada dominiraju porudžbinama, vođene potražnjom u centrima podataka", naveo je on.

Kako kaže, dostupnost turbina postaje izazov na nekim tržištima.

"Kina sada čini preko trećinu globalnih javnih investicija u istraživanje i razvoj u energetici, a njen udeo u korporativnim izdacima za istraživanje i razvoj u sektorima vezanim za energetiku porastao je na preko 40 odsto od ukupnog globalnog iznosa", rekao je direktor IEA.