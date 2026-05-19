Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja saopštilo je da je za 20. maj 2026. godine planirana isplata više socijalnih davanja za korisnike širom Srbije.

Predviđena je isplata 20. maja 2026. godine korisnicima:

-Dečjeg dodatka za april 2026. godine

-Roditeljskog dodatka za april 2026. godine

-Boračko-invalidskih zaštita za april 2026. godine

-Nege i pomoći za april 2026. godine

-Novčane socijalne pomoći za april 2026. godine

-Porodičnog smeštaja za april 2026. godine

Iz Ministarstva podsećaju da se isplate realizuju po utvrđenom kalendaru i u saradnji sa nadležnim institucijama, te da će sredstva biti dostupna korisnicima u skladu sa redovnom procedurom banaka i poštanskih službi.