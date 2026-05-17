Pojedini građani moći će da ostvare pravo čak na dve različite novčane pomoći, u zavisnosti od svog statusa i uslova koje propisuju lokalne mere podrške.

Za jednokratnu novčanu pomoć trudnicama i roditeljski dodatak za prvo dete u budžetu Grada Subotice ove godine opredeljeno je oko 25 miliona dinara, čime lokalna samouprava nastavlja politiku podsticaja nataliteta i pomoći porodicama sa decom.

Prema informacijama iz Sekretarijata za društvene delatnosti, trudnice koje uđu u 28. nedelju trudnoće i ove godine ostvarivaće pravo na jednokratnu pomoć od 20.000 dinara. Istovremeno, roditeljski dodatak za prvo dete iznosiće 15.000 dinara.

To praktično znači da određene porodice mogu ostvariti pravo na obe vrste pomoći, odnosno ukupno 35.000 dinara podrške iz lokalnog budžeta.

Ove mere imaju za cilj da pomognu roditeljima u periodu povećanih troškova, posebno kada je reč o pripremi za dolazak bebe, kupovini osnovne opreme, ali i kasnijim izdacima koji značajno opterećuju kućni budžet.

Poslednjih godina sve više lokalnih samouprava u Srbiji uvodi slične finansijske podsticaje kako bi ublažile ekonomski pritisak na porodice i pokušale da podstaknu rast nataliteta. Pored državnih davanja, gradovi i opštine sve češće izdvajaju dodatna sredstva za trudnice, porodilje, roditelje školaraca i socijalno ugrožene građane.

Prema dostupnim informacijama, jednokratne pomoći od 20.000 dinara u različitim lokalnim sredinama uglavnom su namenjene:

roditeljima dece školskog uzrasta,

trudnicama i porodiljama,

porodicama sa više dece,

kao i socijalno ugroženim građanima koji ispunjavaju određene uslove.

U pojedinim gradovima sredstva se isplaćuju direktno roditeljima radi kupovine školskog pribora, udžbenika i opreme za decu, dok se u nekim slučajevima prijave organizuju preko škola, centara za socijalni rad ili lokalnih uprava.

Posebno je značajno to što određeni građani mogu kombinovati više oblika pomoći ukoliko ispunjavaju kriterijume za različite programe podrške. Na primer, porodica može ostvariti pravo i na pomoć za trudnice i na roditeljski dodatak, dok u pojedinim slučajevima postoje i dodatna državna davanja.

Analitičari socijalne politike ocenjuju da ovakve mere postaju sve važnije zbog rasta troškova života i inflacije, koja je poslednjih godina dodatno pogodila porodične budžete. Troškovi opreme za bebe, hrane, školskog pribora i osnovnih životnih potreba značajno su porasli, pa lokalne finansijske pomoći mnogim porodicama predstavljaju ozbiljno rasterećenje.

Isplata novca najčešće se vrši direktno na račun korisnika nakon podnošenja potrebne dokumentacije i provere uslova za ostvarivanje prava. U nekim slučajevima lokalne samouprave podatke prikupljaju preko zdravstvenih ustanova, škola ili matičnih službi kako bi procedura bila brža i jednostavnija.

Građanima se savetuje da redovno prate zvanična obaveštenja gradova i opština, jer rokovi za prijavu, potrebna dokumentacija i uslovi mogu da se razlikuju od mesta do mesta.

Za mnoge porodice pomoć od 20.000 ili 35.000 dinara može predstavljati značajnu podršku za kupovinu osnovnih potrepština, školskog pribora, opreme za novorođenče ili pokrivanje dela svakodnevnih troškova domaćinstva.

U условима sve većih ekonomskih izazova, lokalne jednokratne pomoći postaju važan deo socijalne podrške građanima, a očekuje se da će slične mere i narednih godina biti prisutne u sve većem broju gradova i opština širom Srbije.