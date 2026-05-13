Ministarstvo prosvete objavilo je da počinje isplata studentskih stipendija i kredita, stipendija za izuzetno nadarene učenike i studente i stipendija za nedostajuća zanimanja.

Naime, isplata sedme i osme mesečne rate studentskih stipendija i kredita, za akademsku 2025/2026. godinu, počinje danas. 13. maja. Iznos mesečne rate je 13.000 dinara, navodi se u novom saopštenju Ministarstva prosvete.

Počinje i isplata sedme i osme mesečne rate, stipendije za izuzetno nadarene učenike i studente, za školsku 2025/2026 godinu.

Iznos mesečne rate za izuzetno nadarene učenike je 15.000, za izuzetno nadarene studente mesečni iznos je 24.000 i 30.000 dinara za studente doktorante.

Takođe, danas počinje i isplate sedme i osme mesečne rate stipendija za nedostajuća zanimanja, za akademsku 2025/2026. godinu. Iznos mesečne rate je 19.800 dinara.

