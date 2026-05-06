Novi nominalni iznos novčane socijalne pomoći za pojedinca odnosno nosioca prava u porodici od 1. aprila iznosi 12.536 dinara, što je i osnovica za utvrđivanje te pomoći, objavljeno je u Službenom glasniku.

Za svaku narednu odraslu osobu u porodici iznos novčane socijalne pomoći je 6.268 dinara ili u visini 0,5 od osnovice, dok je za dete do 18 godina taj iznos u visini 0,3 od osnovice ili 3.761 dinara.

Ovo rešenje o nominalnim iznosima novčane socijalne pomoći koje je donelo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja se primenjuje počev od utvrđivanja prava na novčanu socijalnu pomoć za april 2026. godine.

Visina socijalne pomoći određuje se na osnovu osnovice koju svake godine donosi ministarstvo, a usklađuje se dva puta godišnje, 1. aprila i 1. oktobra, u skladu sa kretanjem potrošačkih cena.

Od oktobra 2025. osnovica za utvrđivanje novčane socijalne pomoći bila je 12.266 dinara.