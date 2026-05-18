Memorandum su potpisali Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije, i Slobodan Đinović, direktor i osnivač Orion Telekoma, u prisustvu Karla Ruiza (Carlo Ruiz), potpredsednika kompanije NVIDIA za Enterprise Solutions & Operations EMEA regiona.

„Memorandumom koji smo potpisali, Privredna komora Srbije i Orion, kao NVIDIA AI Factory partner u Srbiji, pokrećemo razvoj srpskog poslovnog jezičkog modela, tačnije serije modela, zasnovanog na NVIDIA Nemotron arhitekturi. To je model koji razume srpski jezik, ćirilicu i latinicu, našu poslovnu terminologiju, regulatorni kontekst i specifičnosti naših industrija“, kaže Čadež.

Prema njegovim rečima, globalna AI utakmica ulazi u fazu u kojoj se kao prednost više ne meri brzina urađenog zadatka, već sposobnost da se ceo posao vodi drugačije.

„Najveću vrednost AI ne donosi tako što ubrzava jedan imejl ili sažme jedan dokument, već pravu transformaciju donosi onda kada poveže više koraka, sistema i odluka u jedan koordinisani tok rada“, objašnjava Čadež.

Kompanije koje samo dodaju AI u stare sisteme, dodaje, dobiće male uštede, dok će one koje iscrtaju procese oko nove tehnologije, dobiti novu konkurentsku poziciju, a konkurentnost i jeste osnovni zadatak PKS.

„Mi okupljamo više od 130.000 kompanija u različitim sektorima, od bankarstva, telekomunikacija i farmacije do energetike, prehrambene proizvodnje... Naša odgovornost nije samo da potpisujemo memorandume. Naša odgovornost je da ovu infrastrukturu i ovaj model pretvorimo u konkretnu konkurentsku prednost srpske privrede, i to bez gubljenja vremena“, naglasio je predsednik PKS.

Čadež je istakao da je izuzetna privilegija što se upravo ovaj korak pravi sa „Orionom“ i sa kompanijom kao što je NVIDIA. Ukazuje da nije reč o protokolu to što potpisivanju Memoranduma prisustvuje Karlo Ruiz, već signal da je Srbija izabrana i da je Orion Telekom odabran kao AI Factory partner NVIDIA, te da ono što se u ovom momentu gradi prati globalne standarde.

„Pred Srbijom jeste generacijska prilika da postavimo temelj budućeg ekonomskog suvereniteta i konkurentnosti. Pobediće one zemlje i kompanije koje uspeju da povežu tehnologiju, institucije, kapital i ljudsko rasuđivanje u jedinstvenu viziju. Mi danas pokušavamo upravo to da uradimo“, poručio je Čadež.

Čadež je podsetio da je u februaru ove godine prisustvovao otvaranju prve AI fabrike „Oriona“, koja je, kako kaže, prva komercijalna suverena AI infrastruktura u jugoistočnoj Evropi opremljena najmodernijim NVIDIA čipovima s ciljem da podaci iz naše zemlje ostanu u Srbiji.

Đinović je istakao značaj potpisivanja Memoranduma koji će, prema njegovim rečima, omogućiti kreiranje serije malih specijalizovanih AI modela namenjenih domaćim i regionalnim kompanijama i najavio širenje poslovanja i rast kompanije.

„Uputili smo inicijativu Vladi Srbije s ciljem izgradnje nacionalne AI fabrike. Očekujemo da će ta investicija biti na nivou od oko 800 miliona evra, a država će, prema našim proračunima, imati benefite od 2,5 milijardi evra. To je nešto što će napraviti ogromnu gravitaciju prema AI tehnologijama, odnosno bićemo generatori novog prihoda i poslova“, rekao je Đinović.

Nakon potpisivanja sporazuma, Karlo Ruiz, potpredsednik kompanije NVIDIA za Enterprise Solutions & Operations EMEA regiona je u PKS održao ekskluzivni executive masterclass „AI & the Future of Business“ vodećim predstavnicima poslovne zajednice Srbije.