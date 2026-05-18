Iako se o nemačkim penzijama često govori kao o modelu za dobar život u starosti, danski penzioni sistem već godinama zauzima prvo mesto na globalnoj listi najboljih penzionih sistema. Razlog je jednostavan: Danska kombinuje sigurnost, visoke prinose i stabilan životni standard za penzionere, a sve to bez prevelikog opterećenja državnog budžeta.

U Danskoj se penzijski doprinosi i lična štednja ulažu direktno na berzi, što donosi visoke prinose. Budući penzioneri već u trenutku uplate doprinosa mogu da procene koliki će paket akcija dobiti i koliko će im to obezbediti sigurnu starost. „Ljudi su često prijatno iznenađeni kada pogledaju svoj penzioni račun“, kaže Andreas Ostergard Hartington, stručnjak u Danskom udruženju penzionih fondova.

Mercerov penzioni indeks, koji meri stabilnost i održivost penzionih sistema širom sveta, prepoznaje Dansku kao lidera već 17 godina. Razlog nije samo u visini penzija, već i u tome što sistem garantuje visok životni standard i stabilnost bez da država previše troši.

Danski sistem je podeljen u nekoliko stubova. Prvi stub obuhvata osnovnu penziju sa dodatkom obaveznih doprinosa koji se uplaćuju u državni fond. Fond zatim te novce investira na tržištu kapitala, čime se generišu dodatni prihodi. Drugi stub je korporativna penzija, koju koristi oko dve trećine zaposlenih i koja dodatno obezbeđuje finansijsku sigurnost u starosti.

Ovaj sistem u današnjem obliku nastao je osamdesetih godina prošlog veka, kada je Danska prolazila kroz ekonomsku krizu sa visokom inflacijom i budžetskim deficitom. Korporativna penzija uvedena je 1987. godine uz podršku sindikata i političkog konsenzusa. „Sindikati su želeli bolju finansijsku sigurnost za svoje članove u starosti“, objašnjava Mihael Jergensen, glavni analitičar ATP fonda.

Danas ukupna penziona imovina Danske iznosi impresivnih 206,4 odsto BDP-a, što je oko 845 milijardi dolara. Za poređenje, javni dug Danske je svega 29 odsto BDP-a, pa postoji minimalan rizik da ponestane sredstava za osnovne penzije.

Danski model pokazuje kako kombinacija državnog nadzora, korporativnih fondova i strateškog investiranja može stvoriti sistem koji penzionerima obezbeđuje ne samo finansijsku stabilnost, već i dostojanstven životni standard. Ova praksa se često navodi kao primer za zemlje koje žele da modernizuju svoje penzione sisteme i učine ih dugoročno održivim, prenosi Tportal.