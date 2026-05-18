Cene nafte i danas su porasle, za oko tri odsto, pre svega zbog neizvesnosti u vezi sa pregovorima između Sjedinjenih Američkih Država i Irana o ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza.

Cena nafte Brent kretala se na nivou od 111 dolara po barelu, a američka sirova nafta WTI (West Texas Intermediate) bila je na nivou od oko 107 dolara po barelu, preneo je Trejding ekonomiks.

Do rasta cena došlo je nakon novih sumnji da bi uskoro mogao biti postignut sporazum kojim bi bio obnovljen protok nafte kroz Ormuski moreuz, ključnu transportnu rutu.

Portal Aksios objavio je da je Iran dostavio revidirani predlog za okončanje sukoba, ali da Bela kuća smatra da taj dokument nije dovoljan za postizanje konačnog dogovora.

Iranska agencija Tasnim prenela je da Teheran i dalje ocenjuje američke zahteve kao previše stroge. Ranije su tržišta reagovala pozitivno na navode da bi Vašington mogao privremeno da ublaži sankcije na iransku naftu, ali američke vlasti to još nisu zvanično potvrdile.

Međunarodna agencija za energiju (International Energy Agency - IEA) upozorila je da svetske zalihe nafte ubrzano opadaju, što dodatno povećava strahove na energetskim tržištima.

