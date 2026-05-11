Upravo iz tog razloga nastala je nova domaća aplikacija koja taj proces značajno olakšava.

Kako je nastala ideja za Fix4You

Kako prenosi Subotica.com, Marko Vuković iz Subotice osmislio je aplikaciju Fix4You sa željom da poveže građane i zanatlije na jednostavan i transparentan način. Ideja je proistekla iz svakodnevnog problema sa kojim se susreću gotovo svi – kako brzo pronaći majstora koji će kvalitetno obaviti posao.

Korisnik objavi problem, majstori šalju ponude

Aplikacija funkcioniše veoma jednostavno. Korisnik unese opis kvara ili radova koje želi da obavi, a zainteresovani majstori zatim šalju svoje ponude. Na taj način moguće je uporediti cene, rokove i uslove, a potom izabrati ponudu koja najviše odgovara.

Fix4You mogu da koriste vodoinstalateri, električari, keramičari, moleri i drugi zanatlije koji žele da dođu do novih klijenata i predstave svoje usluge bez komplikovanog oglašavanja.

Transparentnost kao glavna prednost

Jedna od najvećih prednosti ovakvog sistema jeste to što korisnici na jednom mestu dobijaju više opcija i mogu lakše da donesu odluku. Umesto nasumičnog pozivanja i oslanjanja isključivo na preporuke, ceo proces postaje brži i pregledniji.

To može biti posebno korisno u hitnim situacijama, kada je potrebno u najkraćem roku pronaći slobodnog i pouzdanog majstora.

Plan je širenje na celo tržište

Autor aplikacije planira dalje unapređenje platforme i njeno širenje na celu Srbiju, a kasnije i na druga tržišta. Ukoliko projekat zaživi u većem obimu, mogao bi značajno da promeni način na koji građani pronalaze majstore za renoviranje i popravke u domu.