Donald Tramp ponovo je izazvao buru u javnosti nakon što je potpuno otvoreno govorio o svojim navikama, treningu, ishrani i zdravlju — i to u trenutku kada se približava 80. rođendanu kao najstariji predsednik inaugurisan u istoriji Sjedinjenih Američkih Država.

Govoreći u Ovalnom kabinetu tokom potpisivanja uredbe o vraćanju predsedničke nagrade za dečju kondiciju, Tramp je šokirao prisutne kada je priznao koliko zapravo „trenira“.

– Vežbam baš mnogo, otprilike jedan minut dnevno, maksimalno. I to ako imam sreće – rekao je Tramp uz osmeh pred kamerama.

Njegova izjava momentalno je postala viralna na društvenim mrežama, dok su američki mediji počeli da analiziraju predsednikove neobične stavove o zdravlju i fizičkoj aktivnosti.

Iako ga je ministar zdravlja Robert F. Kenedi Mlađi pokušao pohvaliti tvrdnjom da na golf terenu svakog vikenda prepešači i do 15 kilometara, Tramp ga je odmah prekinuo:

– Kada ne koristim autić – našalio se predsednik SAD.

Tramp veruje da je telo „baterija“

Donald Tramp godinama zastupa veoma neobičnu teoriju o ljudskom telu i fizičkoj aktivnosti. On smatra da telo funkcioniše poput baterije i da ljudi preteranim treninzima „troše energiju“ koju imaju tokom života.

Zbog toga nikada nije bio poznat kao ljubitelj teretana, rigoroznih treninga ili popularnih fitnes trendova.

Pored minimalne fizičke aktivnosti, Tramp je priznao i da spava svega tri do četiri sata dnevno, što dodatno iznenađuje javnost s obzirom na njegov tempo života i godine.

Ipak, uprkos svemu, američki predsednik tvrdi da se oseća „potpuno isto kao pre 50 godina“.

Dugme za dijetalnu Koka-Kolu i opsesija brzom hranom

Trampove prehrambene navike već godinama fasciniraju Amerikance.

Poznato je da nakon političkih skupova često jede u Mekdonaldsu, dok je u Ovalnom kabinetu imao posebno dugme kojim je pozivao osoblje Bele kuće da mu donese dijetalnu Koka-Kolu.

Njegov odnos prema zdravoj hrani potpuno je suprotan preporukama nutricionista.

– Ne jedem baš najzdraviju hranu. A možda je baš to najbolja hrana. Ko zapravo zna šta je najbolja hrana? – rekao je Tramp.

Zatim je nastavio u svom prepoznatljivom stilu:

– Znam ljude koji jedu najzdravije moguće, odlaze u restorane i naručuju celer. Ja to ne želim. Ja ću uzeti biftek i sve ostalo.

Posebnu pažnju izazvala je njegova opaska da su mnogi ljudi koji su „ceo život pazili na kilažu“ već umrli, dok se on i dalje oseća odlično.

Modrice, otoci i pitanja o zdravlju

Iako Tramp često ističe svoju energiju i fizičku spremnost, u američkoj javnosti već mesecima kruže spekulacije o njegovom zdravstvenom stanju.

Povod su bile fotografije modrica na rukama, oticanja nogu i nekoliko trenutaka kada je delovalo da je zadremao tokom javnih događaja.

Bela kuća je, međutim, odbacila zabrinutost i ponudila zvanično objašnjenje.

Prema njihovim tvrdnjama, oticanje nogu povezano je sa problemima sa venama, dok su modrice na rukama navodno posledica „entuzijastične konzumacije aspirina“.

Uprkos svim polemikama, Tramp i dalje insistira da se oseća sjajno i da ima više energije od mnogih mnogo mlađih političara.