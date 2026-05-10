Prema pisanju Blic, Kejsi iz Velike Britanije preselila se u Vijetnam, gde, kako kaže, može „pristojno da živi“ sa oko 350 evra mesečno.

Ručak za jedan evro

Jedan od detalja koji je privukao najveću pažnju jeste cena hrane. Kejsi navodi da tradicionalni obrok u Vijetnamu može da košta oko jednog evra.

„Hrana je fantastična i veoma povoljna“, istakla je u videu koji je prikupio veliki broj pregleda.

Stan sa bazenom po ceni koja iznenađuje

Kejsi se sa partnerom nastanila u Da Nang, obalskom gradu poznatom po plažama i opuštenom načinu života.

Kako prenosi Blic, njih dvoje iznajmljuju luksuzan stan sa bazenom za 580 evra mesečno, što znači da svako plaća po 290 evra. Ona dodaje da se u istom kraju može pronaći smeštaj i za oko 175 evra mesečno.

„Ovo mesto je raj“

Pokazujući pogled sa balkona, Kejsi je kratko poručila: „Ovo mesto je raj.“

Njena priča privukla je pažnju ljudi koji razmišljaju o selidbi u zemlje sa nižim troškovima života, posebno u vreme kada su kirije i svakodnevni izdaci u Evropi sve veći.

Zašto je Vijetnam sve popularniji

Vijetnam poslednjih godina postaje atraktivna destinacija za digitalne nomade i ljude koji žele povoljniji život. Kombinacija niskih cena, tople klime i razvijene infrastrukture čini ga posebno zanimljivim strancima.

Priča Britanke Kejsi pokazuje da je u pojedinim delovima sveta moguće živeti sa znatno manjim budžetom nego u Evropi. Ručak od jednog evra i relativno povoljan smeštaj za mnoge zvuče gotovo nestvarno.

Za one koji razmišljaju o promeni životnog stila, Vijetnam se sve češće pominje kao destinacija koja nudi visok kvalitet života uz znatno niže troškove.