U posledenjm broj Glasa osiguranika, zvaničnom glasilu Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (Fond PIO) istaknute su važne informacije koje se tiču prava i obaveza povodom sezonskih poslova.

Poslodavac je preduzetnik ili pravno lice koje obavlja delatnost u sektoru poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, u okviru koje mogu da se obavljaju sezonski poslovi, izuzev lova i traperstva i odgovarajućih uslužnih delatnosti, te uslužnih delatnosti u vezi sa šumarstvom, ribolovom i akvakulturom, u skladu sa propisom o klasifikaciji delatnosti. Poslodavcem se smatra i fizičko lice – nosilac ili član porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji se bavi poljoprivrednom proizvodnjom.

Osobe angažovane za obavljanje sezonskih poslova koje za svoj rad ostvaruju naknadu su obavezno osigurana lica. Na sezonskim poslovima mogu da budu angažovani i osiguranici zaposleni, osiguranici samostalnih delatnosti, osiguranici poljoprivrednici, odnosno korisnici novčane naknade. Mlađi od 18 godina mogu biti radno angažovani pod uslovima propisanim zakonom kojim se uređuje zasnivanje radnog odnosa sa licem mlađim od 18 godina života. Na stranog državljanina koji je za vreme boravka na teritoriji Republike Srbije radno angažovan na sezonskim poslovima ne primenjuju se posebni uslovi za zapošljavanje stranca utvrđeni zakonom kojim se uređuje rad stranaca.

Poslodavac je dužan da sezonskog radnika pre stupanja na rad upozna sa poslovima koje će obavljati, mestom rada, očekivanim trajanjem angažovanja, uslovima za bezbednost i zdravlje na radu, dnevnim i nedeljnim radnim vremenom, odmorima u toku rada, dnevnim i nedeljnim odmorom, visinom naknade za rad bez pripadajućeg poreza i doprinosa i rokovima za njenu isplatu.

Ne duže od 12 časova dnevno i pravo na odmor

Sezonski radnik ne sme da bude angažovan duže od 12 časova dnevno i ima pravo na odmor u toku dnevnog rada od najmanje 30 minuta. Pravo na naknadu za rad ima za svaki čas rada. Naknada za rad obračunava se po radnom času, bez pripadajućih doprinosa i poreza, najmanje u iznosu minimalne cene rada utvrđene u skladu sa zakonom, koja važi na dan isplate.

Isplata ugovorenih dnevnih neto naknada

Poslodavac ima pravo da prekine radno angažovanje sezonskog radnika kad za njegovim radom istekne potreba ili ako radnik poslove ne obavlja zadovoljavajuće, ali je dužan da radniku isplati do tada neisplaćen iznos ugovorenih dnevnih neto naknada.

Najviše 180 dana u toku kalendarske godine

Poslodavac može da angažuje sezonske radnike najviše 180 dana u toku kalendarske godine, računajući kalendarske dane od prve prijave radnika putem portala Poreske uprave do poslednje odjave radnika sa tog portala, pri čemu se dani u kojima nije bilo angažovanja ne broje. Poslodavac može da angažuje istog sezonskog radnika najviše 120 radnih dana u kalendarskoj godini.

Sezonski radnik se ne briše sa evidencije nezaposlenih, niti se obustavlja isplata novčane naknade za vreme privremene nezaposlenosti. Ima pravo iz zdravstvenog osiguranja samo za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, kao i prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, u skladu sa zakonom.

Prijava i odjava

Evidenciona prijava i odjava sezonskih radnika podnosi se elektronskim putem Poreskoj upravi, a period u kojem se radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. Poreska uprava, na osnovu podataka iz evidencione prijave i odjave, Centralnom registru za obavezno socijalno osiguranje podnosi jedinstvenu prijavu na obavezno socijalno osiguranje.

Poslodavci kojima je u skladu sa poreskim propisima dodeljen poreski identifikacioni broj (PIB) nemaju obavezu posebne registracije za prijavljivanje sezonskih radnika. Poslodavci koji nisu obavezni da imaju PIB dužni su da se kod Poreske uprave registruju za prijavljivanje sezonskih radnika.

Ugovorena naknada

Novčana naknada za rad ostvarena po osnovu obavljanja sezonskih poslova i po osnovu koje je obavezno plaćanje poreza na dohodak građana i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje smatra se ugovorenom naknadom. Doprinosom u smislu ovog zakona smatraju se doprinos za PIO i doprinos za zdravstveno osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, saglasno zakonu kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.

Obveznik poreza i doprinosa je sezonski radnik. Obavezu plaćanja poreza i doprinosa ima poslodavac u skladu sa odredbama ovog zakona. Doprinosi se obračunavaju i plaćaju po stopi u skladu sa zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje – 24 odsto za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje.

Porez i doprinosi

Porez i doprinose poslodavac plaća na osnovicu koja predstavlja dnevni iznos poreza i doprinosa koji se plaćaju za svaki radni dan sezonskog radnika, nezavisno od visine dnevne naknade za rad i radnog vremena radnika. Poslodavac je dužan da, počev od prvog dana angažovanja sezonskih radnika, u svakom kalendarskom mesecu elektronskim putem Poreskoj upravi dostavlja podatke potrebne za izradu evidencione prijave.

Na osnovu podataka sistem Poreske uprave poslednjeg dana kalendarskog meseca automatski sačinjava i elektronskim putem podnosi pojedinačnu poresku prijavu o obračunatim porezima i doprinosima.

Ukoliko je lice koje obavlja sezonske poslove osigurano po drugom, prioritetnom osnovu, onda se zarada po osnovu zaposlenja, odnosno osnovica osiguranja po osnovu obavljanja samostalne ili poljoprivredne delatnosti, odnosno novčana naknada ostvarena prema propisima o radu i zapošljavanju, uvećava za iznos naknade ostvarene po osnovu angažovanja na sezonskim poslovima i kao takva utiče na određivanje visine penzije.