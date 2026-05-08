Na prvi pogled deluje kao idealna prilika — besplatna kuća i posao u mirnom planinskom okruženju. Ipak, iza ove neobične ponude krije se svakodnevica koja jasno pokazuje da život u jednom od najređe naseljenih delova Španije nije za svakoga.

Malo selo Areniljas , smešteno u provinciji Sorija, oko dva sata vožnje od Madrida, početkom 2026. objavilo je oglas kojim pokušava da privuče nove stanovnike. Uprkos tome što ne nudi subvencije ni posebne finansijske podsticaje, za samo nedelju dana stiglo je više od 100 prijava.

U mestu sa svega četrdesetak stalnih stanovnika jedna renovirana kuća daje se potpuno besplatno, ali uz veoma jasne uslove. Porodica koja bude izabrana mora trajno da se preseli u selo i preuzme važne uloge u funkcionisanju zajednice.

Jedan odrasli član trebalo bi da vodi seoski bar — glavno mesto okupljanja meštana — dok bi drugi radio kao opštinski zidar zadužen za održavanje lokalne infrastrukture i objekata.

Meštani ističu da poslovi nisu laki niti naročito profitabilni. Prihodi od bara su skromni, pa besplatan smeštaj predstavlja svojevrsnu nadoknadu. Sa druge strane, posao zidara potreban je tokom cele godine, jer selo već decenijama ulaže u obnovu objekata i očuvanje infrastrukture.

Kuća koja se nudi deo je stambenog fonda nastalog još osamdesetih godina, kada su stara škola i nekadašnja lekarska kuća pretvorene u stanove uz pomoć državnih subvencija. Danas selo raspolaže sa sedam takvih jedinica, od kojih se većina izdaje po simboličnoj ceni.

Arenillas nalazi se u regionu poznatom kao „España Vaciada“ — području koje se decenijama suočava sa depopulacijom i odlaskom stanovništva u veće gradove. Tokom zime u selu ostaje naseljeno manje od desetak kuća, dok se broj ljudi povećava uglavnom tokom leta i lokalnih festivala.

Život u ovakvom mestu nosi i brojne izazove. Lokalna škola zatvorena je pre više od trideset godina, pa deca svakodnevno putuju do obližnjeg mesta Berlanga de Duero. Ozbiljnije zdravstvene usluge dostupne su tek u većim gradovima, a javni prevoz gotovo da ne postoji, zbog čega je automobil neophodan.

Ekonomija sela zasniva se uglavnom na stočarstvu, malim zanatima i proizvodnji meda i ulja od lavande. Uz to, zime u ovom delu Sorije poznate su po hladnoći i dugim periodima izolacije.

Pravo prijave imaju državljani Španije i drugih zemalja Evropske unije, dok kandidati van EU već moraju imati regulisan boravišni status, jer selo ne može da obezbedi vize ili radne dozvole.

Lokalne vlasti sada pokušavaju da pronađu porodicu koja ne traži samo besplatan smeštaj, već zaista razume šta znači život u maloj i gotovo zaboravljenoj zajednici.