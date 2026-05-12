Govoreći na Šestoj konferenciji o Centralnoj Aziji, koju je organizovao Međunarodni diskusioni klub Valdaj, Galuzin je opisao pojavu novog multipolarnog svetskog poretka kao opipljivu i objektivnu realnost, prenosi agencija TASS.

"Centralna Azija se nalazi u srcu Evroazije. Danas, Zapad nastavlja svoje pokušaje da preoblikuje ovaj region kako bi obezbedio pristup prirodnim resursima i kontrolisao transportne koridore koji prolaze kroz njega. On nastoji da pretvori zemlje centralne Azije u odskočnu dasku za stvaranje pretnji po bezbednost Rusije", rekao je Galuzin.

On je ukazao da proces formiranja novog multipolarnog svetskog poretka prati značajna turbulencija i rastući potencijal za sukob koji prave zemlje koje pripadaju zapadnoj civilizaciji, zemlje koje ne žele da izgube svoj dominantni položaj u svetu, a posebno u Evroaziji.

"Inicijativa ruskog predsednika Vladimira Putina za stvaranje bezbednosne arhitekture u Evroaziji, arhitekture koja odgovara savremenim izazovima, usmerena je na unapređenje našeg kontinenta. U središtu ovog koncepta je promocija principa jednake i nedeljive bezbednosti u realnoj politici", predočio je Galuzin.