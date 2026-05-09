Kako prenosi Dnevno, licencirani spasioci na bazenima u Zagrebu mogu ovog leta da zarade više od 2.000 evra mesečno.

Ustanova za upravljanje sportskim objektima traži dodatne radnike za predstojeću kupališnu sezonu, koja traje od 1. juna do 15. septembra. Potreba za novim spasiocima povećana je kako bi se obezbedila sigurnost posetilaca na gradskim bazenima i kupalištima.

Ovogodišnja satnica iznosi 13 evra po satu, što je gotovo duplo više nego prošle godine, kada je iznosila 6,90 evra. Student ili sezonski radnik koji radi standardnih 40 sati nedeljno može da zaradi više od 2.000 evra neto mesečno.

Zarada može biti i veća ukoliko se radi nedeljom i praznicima, jer se ti sati dodatno obračunavaju.

Iako mnogima deluje kao posao iz snova, u pitanju je veoma odgovorna pozicija. Spasilac mora da poseduje važeću licencu, da bude fizički spreman i da u svakom trenutku brine o bezbednosti kupača.

Posao se obavlja na poznatim zagrebačkim lokacijama, uključujući bazene i kupališta poput Jarun i Bundek, koje tokom leta poseti veliki broj građana.

Za mlade koji žele da tokom raspusta spoje rad i dobru zaradu, ovaj sezonski posao predstavlja jednu od najisplativijih opcija ovog leta.