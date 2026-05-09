Sistem razvija Bureau 1440, a cilj je da do 2030. godine obezbedi širokopojasni internet na celoj teritoriji Rusije, uključujući Sibir, Arktik i druge udaljene regione. Prema dostupnim planovima, mreža bi trebalo da obuhvati najmanje 300 satelita, dok pojedine procene pominju i više od 900 letelica do sredine naredne decenije.

Za realizaciju projekta predviđena su ulaganja od oko 400 milijardi rubalja, odnosno više od pet milijardi dolara. Ambicija je da korisnici dobiju brzine interneta do 1 Gbps, uz kašnjenje signala do 70 milisekundi, što je nivo koji bi omogućio upotrebu i u najzahtevnijim aplikacijama.

Kako prenosi Kurir TechVision, Rassvet nije zamišljen samo kao civilni projekat. Stručnjaci smatraju da će mreža imati i strateški značaj za komunikaciju države i vojske, posebno nakon iskustava iz Ukrajine, gde je Starlink imao važnu ulogu u održavanju veze na terenu.

Ipak, pred ruskim timom stoje ozbiljni izazovi. Da bi plan uspeo, kompanija će morati da proizvodi nove satelite velikom brzinom i da obezbedi terminale koji će biti dovoljno kompaktni i pristupačni za masovnu upotrebu.

Ako projekat bude realizovan prema planu, Rusija bi u narednim godinama mogla da dobije sopstvenu alternativu Starlinku i smanji zavisnost od stranih komunikacionih sistema.