-Od oktobra meseca imamo situaciju da je rafinerija čas u radu, čas ne radi, imate priče o sankcijama, pa da li su efektivne ili nisu. U svetu je velika kriza po pitanju energenata, ali ljudi to ovde nisu osetili ni na sat vremena.

Vidite i da oni koji su protiv mene, koji žele moju smenu, nikada nisu stajali u redovima niti pravili paniku, već normalno kupuju, jer imaju poverenje u svoju državu. Znaju da je ovo ozbiljna država i da ovo nije kao u vreme kada su oni vladali.

Kada kažemo da će energenata biti dovoljno, to znači da imamo zalihe i da možemo da obezbedimo stabilnost. Naravno, ne mogu da garantujem da će sve biti idealno, niti je to moguće ako se ovakva situacija u svetu nastavi, ali radimo sve da građani budu zaštićeni.