Predsednik Srbije Aleksandar Vučić našao se u centru pažnje nakon što je iz Rusije stigla podrška njegovom pristupu energetskoj krizi koja potresa Evropu. Šef Ruskog fonda za direktne investicije Kiril Dmitrijev ocenio je da je Vučić među retkim evropskim liderima koji razumeju razmere problema i preduzimaju konkretne korake kako bi zaštitili građane.

Dmitrijev je reagovao na ranije izjave predsednika Srbije, u kojima je Vučić govorio o aktuelnoj situaciji sa energentima i izazovima koji slede. Kako navode Novosti, ruski zvaničnik istakao je da je srpski predsednik pokazao razumevanje ozbiljnosti krize i potrebu za pravovremenim merama.

Vučić upozorava na ozbiljnost situacije

Vučić je tokom obraćanja naglasio da Srbija preduzima različite korake kako bi obezbedila stabilnost snabdevanja energentima. Kako je rekao, rafinerije rade i proizvode potrebne derivate, uključujući kerozin, dok država pokušava da pronađe rešenja bez posezanja za vojnim rezervama.

„Snalazimo se na sve moguće načine, još nismo dirali u vojne rezerve. Ne daj Bože, jer kada dođemo do toga, ne znate šta vas čeka sutra“, poručio je Vučić, ukazujući na neizvesnost koja prati globalno tržište energenata.

Dodao je da država intenzivno radi na zaštiti interesa građana i stabilnosti sistema, u uslovima kada se situacija na svetskom tržištu brzo menja.

Šta to znači i šta sledi

Izjava Kirila Dmitrijeva dolazi u trenutku kada se sve više govori o mogućem rastu cena energenata na globalnom nivou. On je još sredinom aprila upozorio da bi cena nafte mogla da premaši 150 dolara po barelu, posebno u slučaju produženog zatvaranja Ormuskog moreuza.

Prema njegovim rečima, takav scenario doveo bi do dodatnog rasta cena nafte i gasa, što bi imalo posledice po čitavu Evropu. Upravo zbog toga, potezi država koje unapred planiraju i obezbeđuju stabilnost snabdevanja dobijaju na značaju.

U širem kontekstu, ova situacija pokazuje koliko je energetska bezbednost postala jedno od ključnih pitanja savremene politike. Srbija, prema izjavama zvaničnika, pokušava da balansira između globalnih kretanja i zaštite domaćeg tržišta.

U narednom periodu očekuje se nastavak neizvesnosti na energetskom tržištu, dok će odluke koje se donose danas imati dugoročne posledice po ekonomiju i standard građana.