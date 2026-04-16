Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali započeo je radnu posetu Vašingtonu i učešće na prolećnom zasedanju Međunarodnog monetarnog fonda i Grupacije Svetske banke sastankom sa predstavnicima rejting agencije "Moody's".

-Ovogodišnje zasedanje jeste drugačije nego inače zato što je ovo verovatno najveća kriza sa kojom se cela svetska ekonomija suočava od Drugog svetskog rata - rekao je Mali nakon sastanaka istakavši da su cene nafte i gasa eksplodirale.

On je naglasio da brojne države imaju ozbiljne poteškoće u suočavanju sa naglim rastom cena energenata, što dodatno podstiče inflaciju širom sveta.

-Ako pogledate danas cene barela nafte, negde su oko 100 dolara po barelu. Nekad idu na 110-115, dakle duplo za samo nekoliko nedelja. Ljudi sa kojima sam se susretao sada, svi imaju ogromne probleme kako da odgovore na taj rast cena, jer taj rast dovodi do povećane inflacije, dovodi do usporavanja rasta.

Srbija stabilna - snalazi se bolje od ostalih zemalja

Uprkos tome, Mali ističe da se Srbija u takvim okolnostima snalazi bolje od mnogih drugih zemalja.

-Sada više nije zbog blokade koja se dešava u zalivu, nije ni pitanje cene, nego što nema nafte. Neće biti gasa, neće biti ni hrane kao što vidite. Pojedine zemlje pričaju da neće imati hranu za svoje građane. Potpuno poremećeno tržište. Mi imamo stabilnu situaciju kada su finansije u pitanju.

Naglašava da je odgovornom politikom u Srbiji činjenica da imamo goriva za tri meseca, čak i ako se ne popravi situacija u svetu.

-Druge zemlje nemaju prostora, a mi ga imamo. Da uzmemo još neke novce ako je potrebno, da odgovorimo na ovu krizu. Imamo i keš na računu, što je važno, ali ono što je posebno važno odgovornom politikom smo došli do toga da imamo rezervi. Mi sad u ovom trenutku imamo rezerve dizela u našem skladištu za 92 dana, a rezervi benzina za 85 dana. Dakle, ništa se ne desi, u sledećih 3 meseca imamo dovoljno goriva. U takvim uslovima uspevamo da održimo stabilnost - poručio je Mali.

Naglasio je da je Srbija jedina zemlja na ZB sa kreditnim rejtingom i da je cilj da ga poboljšavamo iz godine u godinu.

-Pitanja na koja smo odgovarali tiču se energetike, krize, rezervi, načina na koji je država reagovala i dobili smo samo pohvale. Duple su cene goriva u Južnoj Africi za samo 3-4 nedelje, negde imate nestašice - u Srbiji to nemate. Država je opet odgovorno reagovala i pokazala da ima stabilne javne finansije da može da se nosi sa problemima - dodao je.

MOL sutra ili prekosutra u Beogradu

Ministar je istakao da je juče razgovarao sa predstavnicima MOL-a, kao i da su OFAC-u podneta sva neophodna dokumenta za produžetak licence NIS-u.

- Koliko sam ja razumeo ljude iz MOL-a, mi ćemo se videti sa njima i to već sutra ili prekosutra, oni će doći u Beograd. Ja neću biti tu, nažalost, ali biće ministarka energetike i ostali, da završimo sve potrebne razgovore i pregovore oko dokumenata koji su neophodni da bi se transakcija završila. Krajnji rok je 22. maj - rekao je Mali.

O ograničenju izvoza

-U ovakvoj situaciji nema pravog odgovora. Situacija je takva - sačekajmo da vidimo šta se dešava, pa reagovaćemo u međuvremenu. Nikada se ovo nije desilo. Kada govorimo o merama koje je država Srbija preduzela, kao što je smanjenje akciza, većina zemalja sveta je isto to preduzelo. Postoji neki fiskalni trošak te mere, ali opet kažem - država je spremna, s obzirom da imamo stabilne finansije da taj teret preuzme na sebe. Ono što je drugačije u odnosu na ostale je recimo korišćenje rezervi. Nama su rezervoari puni nafte, dizela, benzina i mi smo pustili u sistem 40 hiljada tona dizela, upravo da bi stabilizovali tržište.

Srbija nema rast inflacije

-Nemamo rast u inflaciji kao druge zemlje koje su nestabilne i koje su dozvolile da se cena benzina i cena dizela na pumpama podigne za 30-40 odsto. Naravno, to poskupljuje proizvodnju, to poskupljuje sve i onda imate situaciju u zemljama, čak i regiona, rast inflacije u poslednjih mesec dana, a u Srbiji ga nemate. Tako da, možda će doći i do porasta inflacije u nekom trenutku, ali mi ćemo se truditi da bude minimalan i da ga što više prolongiramo. Nadamo se da će ova kriza biti završena u skorije vreme, jer neće svet izdržati, neće jače i veće sile od Srbije izdržati. Mada, mi smo se pokazali mnogo otporniji na svaku krizu, pa i na ovu.

-Što se naših javnih finansija tiče, apsolutno smo stabilni. Imamo dovoljno da reagujemo, ako treba i više, u smislu smanjena akciza kako bi održali stabilnost tržišta naftnih derivata. Nećemo dozvoliti da vidimo nagli porast cena dizela i benzina na pumpama, jer to uništava privredu i dovodi do porasta cena i inflacije. Toga u Srbiji u ovom trenutku nema, a mi ćemo se truditi da ne bude ni u buduće - poručio je Mali u svom obraćanju iz Vašingtona.