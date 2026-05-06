Visina penzije zavisi prvenstveno od zarada tokom radnog veka i dužine staža, dok se iz godine u godinu koriguju kroz usklađivanja i zakonske izmene. Najniža penzija u Srbiji trenutno iznosi 24.443,91 dinar za poljoprivredne penzionere, dok korisnici iz kategorije zaposlenih i samostalnih delatnosti primaju minimalno 31.092,11 dinara. U nastavku donosimo pregled aktuelnih iznosa penzija, raspodele korisnika po visini primanja, kao i primera koliko iznosi penzija nakon 40 godina radnog staža.

Nakon uvećanja od 12,2 odsto:

Nakon povećanja od 12,2 odsto, poljoprivredni penzioneri koji su do decembra 2025. godine primali 21.786,02 dinara, od januara dobijaju 24.443,91 dinar, što predstavlja rast od 2.657,89 dinara. Penzioneri iz kategorije zaposlenih i samostalnih delatnosti ostvaruju uvećanje od oko 3.381 dinar, pa njihova penzija sada iznosi 31.092 dinara.

Najveća penzija 230.145 dinara

Prema podacima Fonda PIO, penziju u Srbiji prima nešto više od 1.650.000 građana, dok najviši iznos ostvaruje 72 penzionera. Najveća penzija u zemlji iznosi tačno 230.145 dinara.

Statistički izveštaj Fonda PIO za februar 2026. pokazuje da oko 59 odsto penzionera ima primanja do nivoa prosečne penzije, koja iznosi 56.847 dinara. Minimalnu penziju prima približno 14 odsto korisnika, dok je oko 18 odsto penzionera ispod najnižeg zakonskog iznosa.

Penzija nakon 40 godina staža

Kada je reč o penziji nakon 40 godina radnog staža, iznosi zavise od visine zarade: