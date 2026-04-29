Mi srpski radikali smo za to da se svi srpski vojnici povuku u otadžbinu, prvo iz Libana gde im je najopasnije, a onda i iz svih drugih zemalja gde su raspoređeni, kazao je predsednik SRS dr Vojislav Šešelj.

"U Libanu su već počeli da ubijaju vojnike Ujedinjenih nacija. Trojica Francuza su do sada ubijena. Zašto mi da čekamo da se tako nešto desi? Treba odmah da povučemo naše vojnike i to nije rat u kome učestvuje Srbija, niti treba da učestvuje, niti treba naši vojnici da se izlažu pogibiji", kazao je Šešelj za TV B92.