Južnoafrička policija uspela je da pronađe ostatke biznismena koga je odnela bujica nakon što je policajac spušten iz helikoptera u reku punu krokodila!

Gmizavac za koga se sumnja da je pojeo nestalog čoveka već bio usmrćen, međutim, kapetan policije Johan Potgiter navodi da je to ipak bilo potresno iskustvo.

Potgiter je koristio konopac da osigura život nakon čega je izvučena iz reke Komati na severoistoku zemlje. Sada će biti sprovedeni DNK testovi kako bi se potvrdilo da li posmrtni ostaci pripadaju nestalom muškarcu.

Biznismena iz automobila su pojeli krokodili

Automobil biznismena je prošle nedelje ostao zaglavljen pokušavajući da pređe niski most u poplavljenoj reči. Kad je stigla policija, bio je prazan, što ih je navelo da posumnjaju da je biznismena odnela voda, rekao je portparol politike pokrajine Mpumalanga, pukovnik Mavela Masondo.

- Vlasti su u misiji potrage koristile dronove i helikoptere i primetile malo ostrvo gde se nekoliko krokodila kupalo na suncu - ispričao je Potgiter koji je komandant političke ronilačke jedinice.

Rekao je da su iz višegodišnjeg iskustva mogli da zaključe da je jedna od životinja nedavno jela.



- Imala je prepun stomak, nije se pomerala, niti pokušavala da uđe u reku, uprkos buci dronova i helikoptera - rekao je Potgiter.

Ubijeni krokodil od 4 metra i 500 kilograma prebačen je helikopterom

Reptil je potom ubijen pre nego što je Potgiter započeo veoma "opasnu i složenu" operaciju kako bi ga pronašao.

Krokodil, dugačak četiri i po metra i težak 500 kilograma, potom je helikopterom prebačen u obližnji Nacionalni park Kruger gde su u njegovim crevima otkriveni ljudski ostaci.

Potgiter je rekao da je, pored delova tela, pronađeno i šest različitih vrsta cipela. Rekao je da bi to moglo da ukazuje na to da je ubila druge ljude, ali ne nužno.

Vršilac dužnosti šefa policije Južne Afrike, general-potpukovnik Puleng Dimpane, pohvalio je Potgitera zbog njegove hrabrosti, piše BBC.