​„Hip” tegle za hranu za bebe napravljene od krompira i šargarepe povučene su iz više od 1.000 ​„Špar” supermarketa u Austriji zbog bezbednosnih razloga i potencijalnog rizika po život, saopštili su u ponedeljak predstavnici proizvođača hrane za bebe i lanca supermarketa.

„Sumnja da je u naš proizvod uneta opasna supstanca ne može se isključiti“, saopštio je ​„Hip”, prema Rojtersu.

Portparol ​„Špar” supermarketa rekao je da je masovno povlačenje HiPP tegli za hranu za bebe mera predostrožnosti koja će se primeniti na 1.500 prodavnica u Austriji.

„Prema našim trenutnim saznanjima, ova kritična situacija uključuje spoljno kriminalno mešanje koje utiče na ​„Špar” distributivni kanal u Austriji“, rekao je portparol ​„Hip-a”, dodajući da proizvodnja i kontrola kvaliteta ostaju nepromenjeni.

​„Špar” i ​„Hip” su savetovali kupcima da ne konzumiraju sadržaj tegli kupljenih u SPAR supermarketima u Austriji i potvrdili su da će kupci dobiti potpuni povraćaj novca za vraćene proizvode.

Austrijska policija nije odmah odgovorila na zahtev Rojtersa za komentar o slučaju, prensoi Politika.

