„Hip” tegle za hranu za bebe napravljene od krompira i šargarepe povučene su iz više od 1.000 „Špar” supermarketa u Austriji zbog bezbednosnih razloga i potencijalnog rizika po život, saopštili su u ponedeljak predstavnici proizvođača hrane za bebe i lanca supermarketa.
„Sumnja da je u naš proizvod uneta opasna supstanca ne može se isključiti“, saopštio je „Hip”, prema Rojtersu.
Portparol „Špar” supermarketa rekao je da je masovno povlačenje HiPP tegli za hranu za bebe mera predostrožnosti koja će se primeniti na 1.500 prodavnica u Austriji.
„Prema našim trenutnim saznanjima, ova kritična situacija uključuje spoljno kriminalno mešanje koje utiče na „Špar” distributivni kanal u Austriji“, rekao je portparol „Hip-a”, dodajući da proizvodnja i kontrola kvaliteta ostaju nepromenjeni.
„Špar” i „Hip” su savetovali kupcima da ne konzumiraju sadržaj tegli kupljenih u SPAR supermarketima u Austriji i potvrdili su da će kupci dobiti potpuni povraćaj novca za vraćene proizvode.
Austrijska policija nije odmah odgovorila na zahtev Rojtersa za komentar o slučaju, prensoi Politika.
