Najpoznatija kao Melina Džinović, nekada Melina Galić, sada Arnold, sklopila je građanski brak u Monaku, a o njenoj biografiji piše se već danima.

Modna dizajnerka rođena je u Bihaću, a roditeljima Elmom i Sulejmanom živela je u ovom gradu, posle čega se preselila u Zagreb, a potom upisala Filološki fakultet, na odseku za engleski jezik i orijentalistiku.

Dok je bila na trećoj godini studija, upoznala je pevača Harisa Džinovića, a Banjalukain je pisao da se to dogodilo dok je čekala svog dečka koji se takođe zvao Haris. I sledeći put su se sreli sasvim slučajno, na Džinovićevom nastupu u Zagrebu, a potom je Haris pozvao Melinu da bude njegova gošća u Parizu.

- Moja porodica nije ni stigla da reaguje, jer sam to odlučila preko noći. To nikada nije bila tema razgovora jer sam ja pobegla. Otišla sam za Pariz kod Harija i nikada se više nisam vratila kući – rekla je Melina.

Par je zajedno živeo 12 godina, pre nego što su se venčali. Zajedno su dobili sina Kana i ćerku Đinu, a romantičnom venčanju na jahti Maltese Falcon nadomak Dubrovnika prisustvovala su njihova deca i 30-ak zvanica.

Dok je Džinović za svedoka odabrao biznismena Filipa Ceptera, Melini je kuma Slavica Radić Eklston, bivša supruga vlasnika Formule 1, Bernija Eklstona.

Melina je, iako je domaća javnost najbolje zna kao suprugu Harisa Džinovića, u modnim krugovima najpoznatija kao istaknuta modna dizajnerka.

Ona stoji iza modne kuće Hamel, koju je osnovala želeći da oživi dizajn koji osvetljava žensku figuru i fokusira se na eleganciju ženskog tela i oblina.

Kako je više puta objasnila, ona kreira odeću kakvu bi nosila i sama, a obično bira tkanine koje se lako pakuju i nose na večernjim događajima. Svoje kreacije predstavljala je na brojnim nedeljama mode, a američki debi je imala na Nedelji mode u Majami biču.

Podsećanja radi, Melina Galić i britanski milioner Džefri Pol Arnold, venčali su se juče, nakon čega su priredili gala slavlje. Iakomnogi znaju podatak da je Englez 23 godine stariji od dizajnerke, malo ko zna da je Melina rođena 1981. godine, te da je u 45. godini sklopila svoj drugi brak.

