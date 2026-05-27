Iako mnogima sama pomisao na takvu hranu deluje neobično ili neprijatno, jedna majka iz Amerike tvrdi da je uspela da svoju ćerku navikne na obroke sa insektima – i to potpuno neočekivano.

Tifani je ispričala da je njena ćerka u početku bez problema prihvatila grickalice napravljene od cvrčaka, jer su je podsećale na običan čips. Međutim, situacija se promenila kada joj je prvi put ponudila cele pečene insekte.

„Bilo mi je odvratno da ih dodirujem“

Kako kaže, i sama je bila zatečena prizorom cvrčaka u kesi.

„Kad sam izvadila jednog iz vrećice, prestrašila sam se. Mogla sam da vidim njihove male glavice, prsa i trbuščiće skupljene zajedno. Ne želim to da priznam, ali bilo mi je odvratno da ih dodirujem“, rekla je Tifani.

Ipak, trudila se da ne pokaže gađenje pred ćerkom. Devojčica je uzela jednog cvrčka i odmah ga probala, ali joj se ukus nije dopao, pa je ostatak bacila na pod.

Pronašla trik kako da dete jede insekte

Nakon toga Tifani je odlučila da promeni pristup. Umesto celih insekata, počela je da koristi mlevene cvrčke koje je dodavala u hranu koju njena ćerka već voli.

Prvi eksperiment bile su palačinke sa prahom od cvrčaka. Reakcija devojčice potpuno ju je iznenadila.

„Uzela je veliki zalogaj i odmah tražila još. Kada sam i sama probala, shvatila sam zašto joj se dopalo – skoro da se uopšte nije primećivalo da su unutra cvrčci. Jedina razlika bio je blago orašasti ukus“, objasnila je ona.

Kasnije je prah od cvrčaka dodavala i u testeninu sa sirom, koju je dete takođe pojelo bez ikakvih problema.

Insekti kao hrana budućnosti?

Amerikanka sada planira da u ishranu cele porodice uvede još više jestivih insekata, uključujući mrave, skakavce i crve. Tvrdi da su bogati proteinima, gvožđem i cinkom, zbog čega ih mnogi smatraju hranom budućnosti.

Iako ovakva ishrana još uvek izaziva podeljene reakcije, interesovanje za proizvode od insekata poslednjih godina sve više raste, posebno među ljudima koji traže alternativne izvore proteina i održiviji način ishrane.