Nova vlasnica kuće otkrila je neverovatnu tajnu starog vlasnika.

Pronašla je stotine skrivenih predmeta u zidu podruma iz 1923. godine



Vlasnica kuće bila je potpuno zaprepašćena nakon što je naišla na neobično otkriće u podrumu svoje kuće iz 1923. godine - i može se reći da to nije očekivala.Prve večeri u kući, odlučila je da detaljnije istraži podrum. Oko 21 čas, opremljena merdevinama i baterijskom lampom, počela je da ogleda područje kada je ugledala nešto neobično.

Prema gornjem delu zida od blokova, smeštenog između podnih greda, nalazio se uski otvor koji je vodio u produženi deo temelja. U početku je pomislila da bi to moglo biti korisno.

Popevši se uz merdevine i zaguravši glavu između greda, usmerila je baterijsku lampu u ograničeni prostor - i tada je primetila nešto čudno postavljeno duž vrha zida. Zbunjena, uzela je telefon i koristila kameru da bi bolje videla unutrašnjost.

Ono što je zatim otkrila ostavilo ju je bez teksza.

Unutar skrivenog prostora nalazila se pedantno složena piramida od flaša viskija - stotine njih - nagomilanih skoro sve do vrha temelja. Opisujući trenutak, rekla je da je u početku bila zapanjena pre nego što se nasmejala zbog same apsurdnosti svega toga.

Sve flaše su bile identične marke - Lord Kalvert - u različitim veličinama.

Tajnu bivšeg vlasnika kuće saznala je od komšije. Prema njihovim rečima, bivši vlasnik kuće je većinu vremena provodio radeći na stolarskim projektima u podrumu, a istovremeno je mnogo pio i pušio.

Komšija je tvrdio da je tajno skrivao svoju naviku pijenja od svoje žene - bacajući prazne flaše u skrivenu šupljinu u zidu kako bi ih sakrio od pogleda.

Odgovarajući na njenu objavu na Reditu, jedan korisnik je prokomentarisao: „Neki momci u severnom delu države Njujork pronašli su gomilu flaša iz doba prohibicije ispod poda svoje kuće pre nekoliko godina. Mislim da su bile prilično vredne“, piše Mirror.