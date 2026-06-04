Paradajz, omiljena namirnica koja krasi salate, sendviče i burgere, u Sjedinjenim Američkim Državama postao je neočekivani simbol inflacije i rasta troškova života. Njegova cena u poslednjih godinu dana skočila je za čak 40%, više nego kod većine drugih prehrambenih proizvoda, što je mnoge potrošače dovelo u finansijsku neizvesnost.

Stručnjaci ističu da ovaj skok cena ne proizilazi samo iz loše sezone ili slabijih prinosa, već je rezultat kombinacije geopolitičkih kriza, trgovinskih odluka i klimatskih promena koje utiču na globalno tržište hrane.

Za mnoge Amerikance paradajz više nije samo povrće – postao je indikator koliko su troškovi života porasli u poslednjih nekoliko godina. Kuvar iz Njujorka, Isak Bernal Karbaho, naglašava da čak i kupovina običnog paradajza može da predstavlja ozbiljnu finansijsku odluku za prosečnu porodicu.

Rat, carine i klimatske promene kao uzroci

Ekonomisti objašnjavaju da je poskupljenje posledica više faktora koji su se poklopili: ratna dešavanja na Bliskom istoku podigla su cene goriva i transporta, što je povećalo troškove proizvodnje i distribucije. Istovremeno, SAD su ukinule sporazume koji su omogućavali bescarinski uvoz paradajza iz Meksika – glavnog snabdevača američkog tržišta.

Uvođenje carina dodatno je podiglo cenu, a krajnji potrošači su najviše osetili posledice. Ekonomistkinja Uša Hejli opisuje situaciju kao „savršenu oluju“ izazvanu kombinacijom trgovinske politike, klimatskih ekstremnih događaja i geopolitičkih napetosti.

Potrošači i restorani u šoku

Rast cena izazvao je burne reakcije među potrošačima. Na društvenim mrežama pojavili su se snimci kupaca koji pokazuju koliko sada plaćaju paradajz, dok neki odlučuju da ga sami uzgajaju kako bi smanjili troškove.

Povećanje cena nije pogodilo samo domaćinstva – restorani, lanci brze hrane i proizvođači hrane suočavaju se sa naglim rastom troškova nabavke. Podaci platformi koje prate cene u ugostiteljstvu pokazuju da su troškovi paradajza za restorane skočili i do 65% u samo mesec dana. Vejn Hamfri, direktor lanca Snarf’s Sandwiches, navodi da je cena gajbe paradajza sa 27 dolara porasla na 93 dolara, što im je povećalo godišnje troškove za više od 1,7 miliona dolara.

Da li se može očekivati pad cena?

Stručnjaci upozoravaju da bi veća domaća proizvodnja mogla donekle smanjiti pritisak na tržište, ali da stabilizacija zahteva vreme. Novi zasadi, veći prinosi i prilagođavanje klimatskim uslovima ne mogu odmah sniziti cene.

Iako se ovakva situacija odnosi na američko tržište, ona jasno pokazuje kako ratovi, trgovinske barijere i klimatske promene mogu uticati na cenu hrane širom sveta. Ono što je nekada bila svakodnevna i pristupačna namirnica, danas je simbol rastućih troškova života i upozorenje da globalne krize sve više dopiru do trpeza potrošača, piše mondo.