Prema tvrdnjama turoperatera, interesovanje za letnje destinacije sa avio-prevozom isto je kao lane, a o "planu B" – šta u slučaju da se obistine crne pretnje – za sada se ne razmišlja. To potvrđuje i direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije Aleksandar Seničić. Upozorava da postoje najave da bi moglo da dođe do doplate za gorivo za već uplaćene aranžmane, ali da te informacije još nemaju.

Samo nekoliko sati nakon što je Međunarodna agencija za energiju upozorila da, ukoliko ne dođe do ozbiljnije zamene uvoza iz Persijskog zaliva, evropske zalihe kerozina mogu da potraju još "možda šest nedelja", iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakčki objavio je da je Ormuski moreuz otvoren za sva plovila tokom perioda primirja između Izraela i Libana.

Time je, bar privremeno, prestala opasnost koja je u Evropi proizvela najave poskupljenja avio-karata, ali i mogućnost otkazivanja nekih redovnih linija.

Srpski turisti ne odustaju od letovanja

Ove pretnje, ipak, nisu znatno uticale na turiste iz Srbije, koji se spremaju za letnji odmor.

Iz turističkih agencija, koje uglavnom nude aranžmane sa avionskim prevozom, tvrde da je interesovanje za letnje destinacije isto kao i prošle godine.

Uglavnom su to Španija, Turska, Grčka i Italija. Pri vrhu su i letovanja u Egiptu i Tunisu.

"U odnosu na rekordnu 2024. godinu, ova sezona je za sada slabija za pet do sedam odsto. I dalje je najviše onih koji unapred uplate letovanje jer je to daleko najpovoljnija opcija", naglašavaju.

Ni putnici ni turoperateri za sada ne razmišljaju o "planu B" – šta ukoliko dođe do povećanja cene aviokarata ili otkazivanja letova.

"Sa svim avio-kompanijama smo još u novembru potpisali ugovore u kojima je data mogućnost da se poveća cena karata. I u ugovorima sa putnicima postoji klauzula da može doći do promene cene već kupljenih karata u slučaju poskupljenja goriva. Međutim, nemamo informaciju ili upozorenje da će do toga i doći", navode u ovim turističkim agencijama.

Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije JUTA Aleksandar Seničić kaže da je rat na Bliskom istoku proizveo niz nelagodnosti, uključujući i manje putovanja avionom na određene destinacije. Ali, ističe, to ne važi za planirana letovanja.

"Kada je reč o planiranim letovima avionom, tu imamo najave da bi moglo doći do poskupljenja, doplata za gorivo, za već uplaćene aranžmane. Konkretne informacije još nemamo, ali o tome su nas avio-kompanije obavestile", navodi Seničić i dodaje da do tada važe već utanačeni planovi.

Ne razmišlja se o "planu B"

Upozorava da, ukoliko se dogodi problem sa snabdevanjem gorivom i otkazivanja letova, to bi za turoperatere proizvelo veće probleme nego što su ih imali tokom pandemije kovida.

"Iskreno, za sada ne razmišljamo o 'planu B'. Nadamo se da nećemo imati tih problema, ali jako će biti teško da se preživi. Pogotovo za velike turoperatere koji baziraju svoje poslovanje na avio-prevozu. Ukoliko dođe do takve situacije, to bi moglo da znači i kolaps jednog značajnog dela celog turističkog sektora", upozorava Seničić.

Prema podacima iz izveštaja Evropske putničke komisije (ETC), objavljenog u februaru ove godine, očekuje se za 30 odsto više turista iz Kine i Indije u odnosu na prošlu godinu.

Prema ovom istraživanju, evropski putnici sve više traže "sporija, smislenija i održiva putovanja".

Otuda je na listi poželjnih destinacija apostrofirana i Jugoistočna Evropa koja, kako se navodi, nudi "autentičnost i povoljniji odnos cene i kvaliteta".