U mirnom šumadijskom ambijentu, nedaleko od Mionice, nalazi se Banja Lepenica, prirodni termalni izvor koji poslednjih godina privlači sve veći broj posetilaca iz različitih krajeva Srbije. Smeštena u selu Sanković, ova lokacija postala je zanimljiva svima koji žele beg od gradske gužve i odmor u prirodi.

Iako nema status razvijenog banjskog centra sa velikim hotelima i wellness sadržajima, Banja Lepenica je poznata po termomineralnoj vodi bogatoj sumpornim jedinjenjima. Upravo zbog njenog sastava brojni posetioci dolaze kako bi ublažili određene kožne tegobe i reumatske probleme.

U okviru kompleksa nalaze se dva otvorena bazena za odrasle i jedan bazen namenjen najmlađima. Svi se pune direktno iz prirodnog izvora čija temperatura tokom cele godine iznosi između 27 i 28 stepeni, što omogućava prijatan boravak i kupanje tokom većeg dela sezone.

Posetioci često ističu da je upravo prirodnost vode ono što ovo mesto izdvaja od mnogih drugih kupališta. Voda neprestano pristiže iz izvora, pa kupanje mnogi doživljavaju kao autentično iskustvo boravka u prirodnom lečilištu.

Selo Sanković okruženo je zelenim proplancima, šumama i blagim brdima Kolubarskog okruga, što dodatno doprinosi osećaju mira. Blizina Beograda čini ga pogodnim za jednodnevne izlete, ali i za vikend boravak van gradske vreve.

Meštani kažu da se za lekovita svojstva izvora zna već decenijama. Nekada su ljudi dolazili iz udaljenih mesta kako bi zahvatali vodu i nosili je kući, dok danas mnogi posetioci redovno dolaze na višednevni boravak, verujući da voda doprinosi boljem osećaju i oporavku organizma.

Jedna od najvećih prednosti ovog kraja jesu pristupačne cene. U okolini se tokom letnje sezone mogu pronaći privatni apartmani i sobe po cenama od oko 2.500 do 5.000 dinara za noćenje, što ovu destinaciju čini dostupnom širokom krugu gostiju.

Boravak u Sankoviću upotpunjuje i bogata domaća gastronomija. U okolnim domaćinstvima moguće je probati tradicionalne specijalitete, domaći sir, kajmak, rakiju i druga jela karakteristična za ovaj deo Srbije.

Dodatni razlog za posetu jeste i blizina poznatih izletišta i planinskih centara. Mnogi turisti nakon kupanja obilaze Rajac i Divčibare, kombinujući odmor u termalnoj vodi sa aktivnim boravkom u prirodi.

Iako još nije među najpoznatijim turističkim destinacijama u zemlji, Banja Lepenica iz godine u godinu privlači sve više gostiju. Upravo spoj prirode, termalne vode, pristupačnih cena i mirnog okruženja razlog je zbog kojeg je mnogi danas smatraju jednim od skrivenih dragulja Srbije, piše Kurir.