Tržište nekretnina u Srbiji ušlo je u 2026. godinu sa paprenim cenama, a Novi Beograd se učvrstio na poziciji četvrte najskuplje opštine u prestonici. Kupci koji danas traže krov nad glavom u ovom delu grada susreću se sa potpuno novim "pravilima igre", gde razlika između stare i nove gradnje praktično nestaje, a luksuzni kompleksi diktiraju paprene proseke.

Kvadrat od 500 do 11.000 evra

Prosečna cena kvadrata na Novom Beogradu u aprilu 2026. godine iznosi 3.524 evra, formirana na osnovu 1.220 aktivnih oglasa. Raspon cena je ogroman – dok se najjeftiniji kvadrat može naći za 527 evra, najskuplji dostiže vrtoglavih 11.033 evra.

Na formiranje ovako visokog proseka snažno utiču premijum kompleksi koji se nalaze u tom delu grada. Na primer, u nekim od takvih blokova prosečna cena starogradnje iznosi čak 4.538 evra po kvadratu, dok pojedini luksuzni stanovi dostižu cene i preko 5.500 evra za kvadrat.

Ipak, za one sa ograničenim budžetom, stručnjaci izdvajaju i nekretnine koje je moguće naći po nešto malo povoljnijim cenama. Moguće je pronaći stanove čija je cena znatno ispod proseka za tu lokaciju, poput stana na Fontani od 70 kvadrata po ceni od 1.457 evra za kvadrat ili za 1.333 evra.

Zamka starogradnje

Jedna od ključnih promena na tržištu Novog Beograda je izjednačavanje cena stare i nove gradnje. Prosečna cena novogradnje sada iznosi 3.637 evra, dok je starogradnja 3.368 evra po kvadratu, što je razlika od samo 8%.

Do pre samo nekoliko godina, starogradnja je bila osetno jeftinija, što je ostavljalo prostor za renoviranje. Danas, kupci masovno padaju u zamku jer potcenjuju troškove majstora.

Kada se ovaj iznos doda na osnovnu cenu, novogradnja često izlazi kao isplativija opcija, naročito ako se uzme u obzir i povraćaj PDV-a od 10% na koji imaju pravo kupci prvog stana.

Da li čekati sa kupovinom?

Iako je ukupna vrednost tržišta nekretnina u Beogradu i dalje visoka, sa prometom od 768,5 miliona evra u tri meseca, stručnjaci beleže pad aktivnosti usled geopolitičkih tenzija i opreza investitora. Ipak, dramatičan pad cena stanova se ne očekuje. Nakon rasta u prethodnim godinama, tržište ulazi u fazu stabilizacije, pa analitičari poručuju da ni ishitrena kupovina u panici, ni čekanje na drastičan pad cena nisu pametna strategija. Ko hladne glave stavi na papir sve troškove – retko će pogrešiti, piše Blic.